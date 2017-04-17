Прокуратура начала проверку по факту появления нефтяного пятна на Иртыше
Общество  •  17 апреля 2017, 21:42  •  печать

Прокуратура начала проверку по факту появления нефтяного пятна на Иртыше

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После появления информации о нефтяном пятне на реке Иртыш, омская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку.

Омская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку в связи с сообщениями СМИ о появлении нефтяного пятна на реке Иртыш. Напомним, сегодня, 17 апреля, местные жители заметили на реке Иртыш в районе Комсомольского и Юбилейного пятно, предположительно от нефтепродуктов.

 - В целях установления данного факта, нахождения лиц, виновных в возможном загрязнении водного объекта, будут проведены необходимые проверочные мероприятия. При наличии оснований - приняты меры реагирования, - сообщили в ведомстве. 

Теги  •  #виновник #Иртыш #нефтяное пятно #прокуратура

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