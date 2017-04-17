Прокуратура начала проверку по факту появления нефтяного пятна на Иртыше

После появления информации о нефтяном пятне на реке Иртыш, омская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку.

Омская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку в связи с сообщениями СМИ о появлении нефтяного пятна на реке Иртыш. Напомним, сегодня, 17 апреля, местные жители заметили на реке Иртыш в районе Комсомольского и Юбилейного пятно, предположительно от нефтепродуктов.

- В целях установления данного факта, нахождения лиц, виновных в возможном загрязнении водного объекта, будут проведены необходимые проверочные мероприятия. При наличии оснований - приняты меры реагирования, - сообщили в ведомстве.