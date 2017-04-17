Юрий Гамбург через неделю может выйти на свободу

Советский районный суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном осовобождении бывшего заместителя председателя правительства Омской области Юрия Гамбурга, отбывающего наказание за должностное преступление. На свободу экс-чиновник может выйти через 10 суток.

Сегодня, 17 апреля, на выездном заседании суда в колонии № 8 решалась судьба бывшего заместителя председателя правительства Омской области Юрия Гамбурга. Напомним, в конце марта он подал прошение об условно-досрочном освобождении. Тогда его адвокат решение своего подзащитного комментировать не стал, сославшись на просьбу самого Гамбурга. В итоге судья удовлетворила ходатайство осуждённого экс-чиновника. Если заинтересованные стороны не обжалуют решение, Юрий Гамбург выйдет на свободу через 10 суток.

Как пояснила пресс-секретарь прокуратуры Омской области Татьяна Булихова, только после получения судебного решения, надзорное ведомство решит, как действовать дальше.

- Прокуратура поддержала ходатайство, поскольку осуждённый характеризовался положительно, возместил ущерб, причинённый преступлением, - добавила Татьяна Булихова.

Вместе с тем в рамках гражданского судопроизводства с Юрия Гамбурга может быть взыскан ущерб за незаконную продажу земли в Чукреевке. Участки уже возвращены в собственность муниципалитета. Как подчеркнул на пресс-конференции прокурор Омской области Анастас Спиридонов, в настоящий момент устанавливается точная сумма ущерба.

Напомним, за превышение должностных полномочий Юрия Гамбурга отправили в колонию на пять с половиной лет. Также он был приговорён к солидному штрафу в 7,5 млн руб. Позже Генпрокуратура направила представление в Верховный суд, в котором просила на один год сократить тюремный срок VIP-заключённому.