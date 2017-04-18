Горожане своими силами очистят "Зелёный остров" и парк 300-летия Омска
Общество  •  18 апреля 2017, 09:42, последнее обновление 18 апреля 2017, 11:29  •  печать

Горожане своими силами очистят "Зелёный остров" и парк 300-летия Омска

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На этой неделе в муниципальных парках пройдут первые весенние уборки.

С понедельника в регионе стартовал месячник по благоустройству и санитарной очистке. Первое массовое мероприятие состоится уже завтра, 19 апреля, - омичи выйдут на уборку парка "Зелёный остров". На среднике, проводимом в рамках "Весенней недели добра", ожидается около двухсот человек.

Также в субботу, 22 апреля, на "Зелёном острове" и в парке 300-летия Омска состоится экологическая акция "Чистый город". Она приурочена к международному Дню Земли. 

Добавим, что на ближайшем субботнике городская администрация ожидает 15-20 тысяч человек. Вторая общегородская уборка пройдёт 7 октября.

Теги  •  #Зеленый остров #парк 300-летия Омска #субботник

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Комментарии
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Влад Никитин  •  18 апреля 2017, 10:36

На субботнике люди будут работать на совесть, для себя же стараются, чтобы видеть свой город чистым и уютным.

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