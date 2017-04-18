Горожане своими силами очистят "Зелёный остров" и парк 300-летия Омска

На этой неделе в муниципальных парках пройдут первые весенние уборки.

С понедельника в регионе стартовал месячник по благоустройству и санитарной очистке. Первое массовое мероприятие состоится уже завтра, 19 апреля, - омичи выйдут на уборку парка "Зелёный остров". На среднике, проводимом в рамках "Весенней недели добра", ожидается около двухсот человек.

Также в субботу, 22 апреля, на "Зелёном острове" и в парке 300-летия Омска состоится экологическая акция "Чистый город". Она приурочена к международному Дню Земли.

Добавим, что на ближайшем субботнике городская администрация ожидает 15-20 тысяч человек. Вторая общегородская уборка пройдёт 7 октября.