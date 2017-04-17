Омские школы и детские сады вывезут мусор с субботника самостоятельно

На сегодняшней пресс-конференции первый заместитель мэра Омска Сергей Фролов рассказал о том, как будет проходить субботник 22 апреля. Собранный мусор администрация города оказалась готова забирать только с проезжей части.

- Всё, что находится на дороге - это муниципальное задание Управления дорожной деятельности и благоустройства (УДХиБ), - сказал Фролов. - У многоквартирных домов мусор должны вывозить управляющие компании. Хотя все пытаются проехать на УДХиБ. Вчера я ехал по улице 22-го Апреля, от улицы Химиков до улицы Нефтезаводской мешки с мусором уже лежат. Их гостеприимно выложили для УДХиБ. Хорошо, мы это уберём.

Также первый вице-мэр подчеркнул, что на лицевых счетах многоквартирных домов есть необходимые средства на вывоз мусора.

Наши школы и детские сады обязаны вывозить собранный на субботнике мусор сами, - заявил Сергей Фролов. - Понимаю, что это делается не всегда, но они обязаны это делать.

По мнению Фролова, без проведения субботника привести город в порядок невозможно. Департамент городского хозяйства собственными силами справиться с этим не может. "У нас нет таких финансовых средств, - отметил первый заместитель мэра. - По 640 млн рублей выделяется на УДХиБ в последние годы и эта сумма не индексировалась… Мы же оцениваем город, как свой дом, так почему у вас должен кто-то приходить и убирать? Другой разговор, как к этому относится молодое поколение, как оно воспитано". Сергей Фролов упрекнул журналистов в том, что ни разу не видел, чтобы они брали грабли на субботнике: "Вы очень внимательно снимаете губернатора, меня и всех остальных. Грабли никто не взял. С кошкой можете поиграть. И это не в качестве обиды, просто по-другому внутри уже что-то сложилось".