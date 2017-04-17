Омские школы и детские сады вывезут мусор с субботника самостоятельно
Общество  •  17 апреля 2017, 17:13  •  печать

Омские школы и детские сады вывезут мусор с субботника самостоятельно

Автор:

В администрации города рассчитывают, что образовательные учреждения на субботнике обойдутся без помощи управления дорожного хозяйства и благоустройства.

На сегодняшней пресс-конференции первый заместитель мэра Омска Сергей Фролов рассказал о том, как будет проходить субботник 22 апреля. Собранный мусор администрация города оказалась готова забирать только с проезжей части.

- Всё, что находится на дороге - это муниципальное задание Управления дорожной деятельности и благоустройства (УДХиБ), - сказал Фролов. - У многоквартирных домов мусор должны вывозить управляющие компании. Хотя все пытаются проехать на УДХиБ. Вчера я ехал по улице 22-го Апреля, от улицы Химиков до улицы Нефтезаводской мешки с мусором уже лежат. Их гостеприимно выложили для УДХиБ. Хорошо, мы это уберём.

Также первый вице-мэр подчеркнул, что на лицевых счетах многоквартирных домов есть необходимые средства на вывоз мусора.

Наши школы и детские сады обязаны вывозить собранный на субботнике мусор сами, - заявил Сергей Фролов. - Понимаю, что это делается не всегда, но они обязаны это делать.

По мнению Фролова, без проведения субботника привести город в порядок невозможно. Департамент городского хозяйства собственными силами справиться с этим не может. "У нас нет таких финансовых средств, - отметил первый заместитель мэра. - По 640 млн рублей выделяется на УДХиБ в последние годы и эта сумма не индексировалась… Мы же оцениваем город, как свой дом, так почему у вас должен кто-то приходить и убирать? Другой разговор, как к этому относится молодое поколение, как оно воспитано". Сергей Фролов упрекнул журналистов в том, что ни разу не видел, чтобы они брали грабли на субботнике: "Вы очень внимательно снимаете губернатора, меня и всех остальных. Грабли никто не взял. С кошкой можете поиграть. И это не в качестве обиды, просто по-другому внутри уже что-то сложилось".

Теги  •  #Сергей Фролов #субботник

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Владельцы кафе избили омича и украли у него портфель с деньгами  •  сегодня, 17:58  •   1
Юрий Панов назначен главным тренером "Омских Ястребов"  •  сегодня, 17:36
Пьяный омич устроил стрельбу в Амурском посёлке  •  сегодня, 16:45
Юрий Гамбург через неделю может выйти на свободу  •  сегодня, 16:22  •   1
Сергей Фролов выразил готовность возглавить Омск  •  сегодня, 15:50
Единственный кандидат в мэры Омска не намерен снимать свою кандидатуру  •  сегодня, 15:48
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400