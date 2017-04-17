Восемь билбордов позовут омичей на субботник
Общество  •  17 апреля 2017, 16:05  •  печать

Восемь билбордов позовут омичей на субботник

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Администрация города будет использовать перед субботниками агитационно-пропагандистские материалы.

Перед субботником администрация города освободила восемь билбордов. На них предполагается разместить призыв к омичам выйти на субботник 22 апреля.

- В этом году субботники пройдут 22 апреля и 7 октября, - сказал первый заместитель мэра Омска Сергей Фролов. - Сейчас готовимся к старту месячника по санитарной очистке и благоустройству. В его рамках на субботник выходит до 50 тыс. человек. Ждём, что 22 числа на уборку выйдет от 15 до 20 тыс. человек.

Все три омских мусорных полигона в день субботника будут работать в режиме накопления. Для очистки кладбищ в Родительский день мэрией закуплен шанцевый инструмент, который будет выдаваться омичам.

Теги  •  #субботник

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