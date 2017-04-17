Для омских студентов проведут розыгрыш проездных билетов

26 апреля департамент транспорта администрации Омска и муниципальное предприятие "Пассажирсервис" проведут розыгрыш трёх студенческих транспортных карт. Баланс каждой карты - 500 рублей. Стоимость поездки - 19 рублей. Участниками розыгрыша могут стать подписчики группы "Омск. Транспорт" в социальной сети, в том числе и только прибывшие. Победители будут выбраны с помощью генератора случайных чисел.

Как отметили в профильном департаменте, транспортной картой студента с тарифом "Льготный электронный проездной билет в пределах количества приобретённых поездок" можно оплачивать проезд во всех транспортных средствах муниципальных предприятий и частных перевозчиков, в том числе маршрутных такси.

Средства на карту зачисляются в момент покупки проездного билета. Не нужно ждать первого числа месяца - проездным можно пользоваться с любого дня. Действие электронного проездного длится три года с даты последнего пополнения. Картой одновременно можно оплачивать проезд нескольких человек, - уточнили в дептранспорта.

Добавим, что действие проездного билета распространяется на транспортные средства с логотипом "Омск. Транспорт".