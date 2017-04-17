В Омске пройдёт патриотический субботник
Общество  •  17 апреля 2017, 11:37  •  печать

В Омске пройдёт патриотический субботник

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Студенты проведут уборку воинских захоронений.

18 апреля в 15:00 на Старо-Северном мемориальном кладбище пройдёт патриотический субботник. Омские студенты проведут уборку воинских захоронений в рамках акции "Дорога к обелиску". В субботнике примут участие активисты "Волонтёрского корпуса "Победа", Омского областного студенческого отряда и региональной общественной организации "Поиск".

- Очень важно, чтобы молодёжь участвовала в таких акциях. Память о солдатах, о той войне должна сохраниться навсегда в наших сердцах. Без этого нет будущего у последующих поколений, - заявил руководитель центра гражданско-патриотического воспитания ОмГТУ Данияр Ажгужин.

Теги  •  #9 мая #субботник

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