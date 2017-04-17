В Омске пройдёт патриотический субботник

18 апреля в 15:00 на Старо-Северном мемориальном кладбище пройдёт патриотический субботник. Омские студенты проведут уборку воинских захоронений в рамках акции "Дорога к обелиску". В субботнике примут участие активисты "Волонтёрского корпуса "Победа", Омского областного студенческого отряда и региональной общественной организации "Поиск".

- Очень важно, чтобы молодёжь участвовала в таких акциях. Память о солдатах, о той войне должна сохраниться навсегда в наших сердцах. Без этого нет будущего у последующих поколений, - заявил руководитель центра гражданско-патриотического воспитания ОмГТУ Данияр Ажгужин.