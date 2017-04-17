Городок Нефтяников и Левый берег останутся без горячей воды и тепла

На этой неделе в двух округах Омска произойдёт временное отключение горячего водоснабжения и отопления.

Компания "Омск РТС" проводит плановые испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя от ТЭЦ-3 Южного, Западного, Северного, Восточного, Центрального лучей. От теплоснабжения и горячего водоснабжения будут отключены здания всего Советского и частично Кировского округов. На Левом берегу тепла не будет микрорайонах № 5 ("Кристалл"), № 6 (ЦТП-601, 602, 603) и № 10 (ЦТП-662, 663).

Как сообщается на сайте компании, испытания будут проводиться во вторник, 18 апреля, с 00:00 до 24:00. Однако жителей городка Нефтяников с помощью объявлений предупреждают о том, что отключение воды ожидается с 18 по 20 апреля. Также в эти дни возможны перебои с отоплением.

Об обнаруженных видимых повреждениях, течи и других неисправностях на тепловых сетях омичи могут сообщить диспетчеру СП "Тепловые сети" по телефону 40-06-91.