К 9 Мая омским ветеранам купят 20 квартир

Департамент жилищной политики администрации города продолжает выдачу единовременных денежных выплат на приобретение (строительство) жилья для ветеранов Великой Отечественной войны за счёт федерального бюджета. К 9 Мая в Омске будет выдано 20 таких свидетельств.

В настоящее время из министерства строительства и ЖКК Омской области в администрацию Омска поступило 20 таких свидетельств (1 - инвалиду Великой Отечественной войны и 19 свидетельств - вдовам ветеранов Великой Отечественной войны) на общую сумму более 23 миллионов рублей, - заявила заместитель директора департамента жилищной политики Елена Гончарова.

В 2017 году размер единовременной выплаты составляет 1 миллион 194 тысячи 192 рубля. Эти деньги можно потратить на приобретение готового жилья или принять участие в долевом строительстве. С 2009 по 2017 год в Омске было выдано 2142 таких сертификата на общую сумму более 2 млрд рублей.