К 9 Мая омским ветеранам купят 20 квартир
Общество  •  17 апреля 2017, 11:17  •  печать

К 9 Мая омским ветеранам купят 20 квартир

Автор:

Ветеранам Великой Отечественной войны к 72-й годовщине Победы выдают единовременные денежные выплаты на приобретение жилья.

Департамент жилищной политики администрации города продолжает выдачу единовременных денежных выплат на приобретение (строительство) жилья для ветеранов Великой Отечественной войны за счёт федерального бюджета. К 9 Мая в Омске будет выдано 20 таких свидетельств.

В настоящее время из министерства строительства и ЖКК Омской области в администрацию Омска поступило 20 таких свидетельств (1 - инвалиду Великой Отечественной войны и 19 свидетельств - вдовам ветеранов Великой Отечественной войны) на общую сумму более 23 миллионов рублей, - заявила заместитель директора департамента жилищной политики Елена Гончарова.

В 2017 году размер единовременной выплаты составляет 1 миллион 194 тысячи 192 рубля. Эти деньги можно потратить на приобретение готового жилья или принять участие в долевом строительстве. С 2009 по 2017 год в Омске было выдано 2142 таких сертификата на общую сумму более 2 млрд рублей.

Теги  •  #9 мая #ветеран

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Юрий Александрович  •  17 апреля 2017, 11:58

Конечно не большое количество квартир но хоть что в наше время, эту проблему нужно было закрывать ещё раньше в советское время

Ответить
Последние новости
Трое жителей Урала взяли в плен таксиста и поехали на его машине в Омскую область  •  сегодня, 11:58
В Омске пожарные вскрыли дверь, чтобы спасти горящую квартиру  •  сегодня, 11:28
Омский театр мод "ОбраZ" впервые показал перформанс на большой сцене  •  сегодня, 10:01  •  
В Омске выложили в сеть видео горящего электровоза  •  сегодня, 08:25  •  
У "Арены Омск" произошло ДТП с участием трёх автомобилей  •  сегодня, 08:09  •   1  •    •  
В Омске мошенница ограбила пенсионерку, пообещав увеличить ей пенсию  •  вчера, 20:38  •   2
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400