Омская прокуратура потребовала заблокировать сайт по продаже фальшивых свидетельств ЕГЭ
Общество  •  17 апреля 2017, 10:51  •  печать

Омская прокуратура потребовала заблокировать сайт по продаже фальшивых свидетельств ЕГЭ

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В Омске прокуратура обратилась в суд, чтобы заблокировать сайт, на котором продают поддельные дипломы об образовании и свидетельства ЕГЭ. Заявление находится на рассмотрении в Кировском районном суде.

Прокуратура Кировского округа Омска во время мониторинга интернета обнаружила сайт, на котором размещена информация об изготовлении и продаже свидетельств ЕГЭ, дипломов о высшем и среднем профессиональном образовании, аттестатов об окончании школы, а также справок об обучении в вузах.

Зайти на сайт, ознакомиться с его содержанием и заполнить заявку на покупку "липовых" документов может любой интернет-пользователь. В связи с этим прокурор Кировского округа Омска направил в суд иск с требованием признать эту информацию запрещённой к распространению. В настоящее время исковое заявление находится на рассмотрении в Кировском районном суде.

Теги  •  #диплом #ЕГЭ #интернет-сайт #прокуратура #сертификат #суд

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Комментарии
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Анна Орлова  •  17 апреля 2017, 11:36

Блокировать надо не сайт, а людей, которые продают фальшивки. Сайт новый сделают. Проблема не в интернатах, а в головах.

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