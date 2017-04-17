Омская прокуратура потребовала заблокировать сайт по продаже фальшивых свидетельств ЕГЭ

В Омске прокуратура обратилась в суд, чтобы заблокировать сайт, на котором продают поддельные дипломы об образовании и свидетельства ЕГЭ. Заявление находится на рассмотрении в Кировском районном суде.

Прокуратура Кировского округа Омска во время мониторинга интернета обнаружила сайт, на котором размещена информация об изготовлении и продаже свидетельств ЕГЭ, дипломов о высшем и среднем профессиональном образовании, аттестатов об окончании школы, а также справок об обучении в вузах.

Зайти на сайт, ознакомиться с его содержанием и заполнить заявку на покупку "липовых" документов может любой интернет-пользователь. В связи с этим прокурор Кировского округа Омска направил в суд иск с требованием признать эту информацию запрещённой к распространению. В настоящее время исковое заявление находится на рассмотрении в Кировском районном суде.