Омичей ждёт тёплая дождливая неделя

Как обещают синоптики, на этой неделе в Омске ожидается пасмурная и дождливая погода.

- В понедельник территория Омской области окажется в тылу циклона в прохладной воздушной массе, температура воздуха понизится, - говорит начальник отдела метеорологических прогнозов Ольга Демидова.

Так, сегодня, 17 апреля, температура воздуха днём составит +9 градусов. Пройдут осадки в виде дождя и снега. В дальнейшем ожидается тёплая погода со среднесуточной температурой воздуха выше нормы, в отдельные дни с дождём. Уже завтра дневная температура поднимется до +15 градусов, однако дожди, согласно прогнозу, сохранятся до конца недели.

Отметим также, что на этой неделе на Иртыше в границах Омска пройдёт ледоход. Река уже начала вскрываться, и этому способствует потепление.