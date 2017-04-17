Омичей ждёт тёплая дождливая неделя
Общество  •  17 апреля 2017, 10:20  •  печать

Омичей ждёт тёплая дождливая неделя

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Предпоследняя неделя апреля будет пасмурной.

Как обещают синоптики, на этой неделе в Омске ожидается пасмурная и дождливая погода.

- В понедельник территория Омской области окажется в тылу циклона в прохладной воздушной массе, температура воздуха понизится, - говорит начальник отдела метеорологических прогнозов Ольга Демидова.

Так, сегодня, 17 апреля, температура воздуха днём составит +9 градусов. Пройдут осадки в виде дождя и снега. В дальнейшем ожидается тёплая погода со среднесуточной температурой воздуха выше нормы, в отдельные дни с дождём. Уже завтра дневная температура поднимется до +15 градусов, однако дожди, согласно прогнозу, сохранятся до конца недели.

Отметим также, что на этой неделе на Иртыше в границах Омска пройдёт ледоход. Река уже начала вскрываться, и этому способствует потепление.

Теги  •  #Обь-Иртышское УГМС #погода #прогноз #тепло

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Комментарии
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Влад Никитин  •  17 апреля 2017, 10:31

Дожди это не самая лучшая погода, но хотя бы не холодно и то уже хорошо.

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