Иртыш вскрывается ото льда

На этой неделе на Иртыше в границах Омска пройдёт ледоход. Река уже начала вскрываться, и этому способствует потепление. Синоптики прогнозируют, что с середины недели температура воздуха будет немного выше нормы.

Образование заторов на малых реках области во время ледохода увеличивает риск подтопления населённых пунктов. Как отмечают в региональном МЧС, паводка в регионе пока нет, но в отдельных районах существует возможность подтопления талыми водами с полей. Добавим, что гидрологическую обстановку в Омской области круглосуточно мониторят оперативные службы.