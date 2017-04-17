Иртыш вскрывается ото льда
Общество  •  17 апреля 2017, 10:17  •  печать

Иртыш вскрывается ото льда

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На крупнейшей реке Омской области начались подвижки льда.

На этой неделе на Иртыше в границах Омска пройдёт ледоход. Река уже начала вскрываться, и этому способствует потепление. Синоптики прогнозируют, что с середины недели температура воздуха будет немного выше нормы.

Образование заторов на малых реках области во время ледохода увеличивает риск подтопления населённых пунктов. Как отмечают в региональном МЧС, паводка в регионе пока нет, но в отдельных районах существует возможность подтопления талыми водами с полей. Добавим, что гидрологическую обстановку в Омской области круглосуточно мониторят оперативные службы.

Теги  •  #Иртыш #ледоход #паводок #погода

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