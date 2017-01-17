В Омске заблокировали 24 сайта, торговавших запрещёнными лекарствами
Происшествия  •  17 января 2017, 17:47, последнее обновление 17 января 2017, 17:51  •  печать

В Омске заблокировали 24 сайта, торговавших запрещёнными лекарствами

Автор: Василий Епанчинцев

Прокуроры добились блокировки электронных ресурсов, распространявших запрещённые препараты.

Проверка прокуратуры Ленинского округа Омска выявила 24 сайта, на которых велась торговля запрещёнными лекарственными препаратами, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры России. Электронные ресурсы находились в свободном доступе.

Прокуратура направила в суд 18 исковых заявлений о признании указанной информации запрещённой к распространению. Требования надзорного органа были удовлетворены в полном объёме. 24 сайта заблокировали.

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r Теги  •  #блокировка #прокуратура

Комментарии

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Алёна Ярошевич  •  17 января 2017, 21:07

Уже давно пора активно заняться чисткой интернета, где через сайты не только продают незаконно, но и распространяют запрещенный материал.

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Виктор Вайз  •  17 января 2017, 20:07

А что нету какого-нибудь специального киберхакерского подразделения ? - чтобы не только блокировать доступ, но и вычислить физический адрес по ай-пи и чтоб по этому адресу спецназ послать, да как навалять этим кибер-наркодилерам и конфисковать заодно оборудование, наркоту и бабки!))

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Юрий Александрович  •  17 января 2017, 18:58

Хорошо что есть результат положительный, но сколько через эти сайты было продано лекарств до их закрытия. Эта работа скорее всего должна быть поставлена на постоянный мониторинг, не может же прокуратура везде успевать, есть и другие ответственные структуры.

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