В Омске заблокировали 24 сайта, торговавших запрещёнными лекарствами

Проверка прокуратуры Ленинского округа Омска выявила 24 сайта, на которых велась торговля запрещёнными лекарственными препаратами, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры России. Электронные ресурсы находились в свободном доступе.

Прокуратура направила в суд 18 исковых заявлений о признании указанной информации запрещённой к распространению. Требования надзорного органа были удовлетворены в полном объёме. 24 сайта заблокировали.