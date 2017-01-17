В Омске заблокировали 24 сайта, торговавших запрещёнными лекарствами

Проверка прокуратуры Ленинского округа Омска выявила 24 сайта, на которых велась торговля запрещёнными лекарственными препаратами, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры России. Электронные ресурсы находились в свободном доступе.
Прокуратура направила в суд 18 исковых заявлений о признании указанной информации запрещённой к распространению. Требования надзорного органа были удовлетворены в полном объёме. 24 сайта заблокировали.
Уже давно пора активно заняться чисткой интернета, где через сайты не только продают незаконно, но и распространяют запрещенный материал.
А что нету какого-нибудь специального киберхакерского подразделения ? - чтобы не только блокировать доступ, но и вычислить физический адрес по ай-пи и чтоб по этому адресу спецназ послать, да как навалять этим кибер-наркодилерам и конфисковать заодно оборудование, наркоту и бабки!))
Хорошо что есть результат положительный, но сколько через эти сайты было продано лекарств до их закрытия. Эта работа скорее всего должна быть поставлена на постоянный мониторинг, не может же прокуратура везде успевать, есть и другие ответственные структуры.