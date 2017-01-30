Соцсеть "ВКонтакте" заблокировала омское сообщество "Будка"

26 января администрация социальной сети "ВКонтакте" заблокировала омское сообщество "Будка", которое занимается помощью бездомным животным. В нём омичи размещали информацию о пристройстве кошек и собак, а также собирали деньги на их лечение.

Друзья! Возможно, вы уже заметили, что администрация ВК заблокировала нашу основную группу "Будка - помощь бездомным животным в Омске". Это недоразумение, и мы уже связались с поддержкой, чтобы исправить данное недопонимание между нами. Скоро группа снова заработает в обычном режиме, - сообщила администрация сообщества в соцсети.

Оказалось, что "ВКонтакте" начало проверку сообществ, которые проводят мошеннические сборы на благотворительность. В связи с этим многие группы помощи оказались заблокированы без разбора.

"ВКонтакте" просят все финансовые посты вести по их системе, правилам благотворительности "ВКонтакте". Но эти правила много чего не предусматривают, и чтобы сделать, как там написано, нужно время, а ясности это не внесёт. Они даже наши отчёты не смотрели, чтобы вникнуть, что каждый пост подтверждается чеками, - цитирует "ВОмске" представителя "Будки" Елену Олюнину.

Дело в том, что социальная сеть недавно ввела новую политику ведения благотворительных сообществ. По всей видимости, "Будка" не успела разобраться с новыми правилами отчётности, поэтому уже четвёртый день находится в списке заблокированных. Отметим, что из группы стремительно выходят люди: на данный момент в ней состоят 23 193 человека.