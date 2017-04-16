В Омск прибыл Благодатный огонь
Общество  •  16 апреля 2017, 21:01, последнее обновление 16 апреля 2017, 21:11  •  печать

В Омск прибыл Благодатный огонь

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Специальный представитель омской митрополии доставил Благодатный огонь из Иерусалима. Все желающие смогут зажечь от него свечи и отнести домой.

Сегодня, в день светлого Христова Воскресения, в Омск прибыл Благодатный огонь. Его доставили в Успенский кафедральный собор из Иерусалима специальные представители омской митрополии.

 

Благодатный огонь ежегодно загорается накануне православной Пасхи в Кувуклии – часовне над гробом Господним в иерусалимском храме Воскресения Христова. Святыню развозят по тысячам храмов по всей России.

 

Благодатный огонь называют Святым Светом, символизирующим выход из гроба Света Истинного – воскресшего Иисуса Христа. Каждый, кто получил Благодатный огонь в первый Пасхальный вечер, сможет освятить свой дом. У него есть особенность – в первые минуты после схождения Благодатный огонь не обжигает и верующие могут им умываться.

 

Теги  •  #Благодатный огонь #Пасха #фото

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