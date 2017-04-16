Православные омичи встречают светлое Христово Воскресение

16 апреля тысячи верующих по всей стране празднуют один из главных христианских праздников – Воскресение Христово. Накануне, в светлую пасхальную ночь с 15 на 16 апреля, во всех храмах региона прошли Пасхальные богослужения. В главном храме Омской области – Успенском кафедральном соборе его возглавил митрополит Омский и Таврический Владимир.
В 17:00 в Успенском соборе начнётся раздача Благодатного огня. В этом году в Омск из Храма Воскресения Христова в Иерусалиме его доставит специальный представитель Омской епархии.
Фото Ильи Петрова
Действительно светлый и великий праздник для всех. Всем мира добра и счастья.
ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!