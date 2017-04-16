Православные омичи встречают светлое Христово Воскресение
Общество  •  16 апреля 2017, 12:18, последнее обновление 16 апреля 2017, 12:36  •  печать

Православные омичи встречают светлое Христово Воскресение

Автор:

Сегодня, 16 апреля, празднуется один из главных христианских праздников – Воскресение Христово. Накануне тысяч верующих омичей пришли в храмы на ночную службу. А вечером Омск встретит благодатней огонь из Иерусалима.

16 апреля тысячи верующих по всей стране празднуют один из главных христианских праздников – Воскресение Христово. Накануне, в светлую пасхальную ночь с 15 на 16 апреля, во всех храмах региона прошли Пасхальные богослужения. В главном храме Омской области – Успенском кафедральном соборе его возглавил митрополит Омский и Таврический Владимир.

В 17:00 в Успенском соборе начнётся раздача Благодатного огня. В этом году в Омск из Храма Воскресения Христова в Иерусалиме его доставит специальный представитель Омской епархии.

Сотни омичей собрались в Успенском кафедральном соборе на Пасхальное богослужение, которое возглавил митрополит Омский и Таврический Владимир. Сотни омичей собрались в Успенском кафедральном соборе на Пасхальное богослужение, которое возглавил митрополит Омский и Таврический Владимир. Сотни омичей собрались в Успенском кафедральном соборе на Пасхальное богослужение, которое возглавил митрополит Омский и Таврический Владимир. Сотни омичей собрались в Успенском кафедральном соборе на Пасхальное богослужение, которое возглавил митрополит Омский и Таврический Владимир. Сотни омичей собрались в Успенском кафедральном соборе на Пасхальное богослужение, которое возглавил митрополит Омский и Таврический Владимир. Сотни омичей собрались в Успенском кафедральном соборе на Пасхальное богослужение, которое возглавил митрополит Омский и Таврический Владимир. Сотни омичей собрались в Успенском кафедральном соборе на Пасхальное богослужение, которое возглавил митрополит Омский и Таврический Владимир. Сотни омичей собрались в Успенском кафедральном соборе на Пасхальное богослужение, которое возглавил митрополит Омский и Таврический Владимир. Сотни омичей собрались в Успенском кафедральном соборе на Пасхальное богослужение, которое возглавил митрополит Омский и Таврический Владимир. Сотни омичей собрались в Успенском кафедральном соборе на Пасхальное богослужение, которое возглавил митрополит Омский и Таврический Владимир. Сотни омичей собрались в Успенском кафедральном соборе на Пасхальное богослужение, которое возглавил митрополит Омский и Таврический Владимир. Сотни омичей собрались в Успенском кафедральном соборе на Пасхальное богослужение, которое возглавил митрополит Омский и Таврический Владимир. Сотни омичей собрались в Успенском кафедральном соборе на Пасхальное богослужение, которое возглавил митрополит Омский и Таврический Владимир. Сотни омичей собрались в Успенском кафедральном соборе на Пасхальное богослужение, которое возглавил митрополит Омский и Таврический Владимир. Сотни омичей собрались в Успенском кафедральном соборе на Пасхальное богослужение, которое возглавил митрополит Омский и Таврический Владимир. Сотни омичей собрались в Успенском кафедральном соборе на Пасхальное богослужение, которое возглавил митрополит Омский и Таврический Владимир. Сотни омичей собрались в Успенском кафедральном соборе на Пасхальное богослужение, которое возглавил митрополит Омский и Таврический Владимир. Сотни омичей собрались в Успенском кафедральном соборе на Пасхальное богослужение, которое возглавил митрополит Омский и Таврический Владимир. Сотни омичей собрались в Успенском кафедральном соборе на Пасхальное богослужение, которое возглавил митрополит Омский и Таврический Владимир. Сотни омичей собрались в Успенском кафедральном соборе на Пасхальное богослужение, которое возглавил митрополит Омский и Таврический Владимир. Сотни омичей собрались в Успенском кафедральном соборе на Пасхальное богослужение, которое возглавил митрополит Омский и Таврический Владимир. Сотни омичей собрались в Успенском кафедральном соборе на Пасхальное богослужение, которое возглавил митрополит Омский и Таврический Владимир. Сотни омичей собрались в Успенском кафедральном соборе на Пасхальное богослужение, которое возглавил митрополит Омский и Таврический Владимир. Сотни омичей собрались в Успенском кафедральном соборе на Пасхальное богослужение, которое возглавил митрополит Омский и Таврический Владимир. Сотни омичей собрались в Успенском кафедральном соборе на Пасхальное богослужение, которое возглавил митрополит Омский и Таврический Владимир. Сотни омичей собрались в Успенском кафедральном соборе на Пасхальное богослужение, которое возглавил митрополит Омский и Таврический Владимир. Сотни омичей собрались в Успенском кафедральном соборе на Пасхальное богослужение, которое возглавил митрополит Омский и Таврический Владимир. Сотни омичей собрались в Успенском кафедральном соборе на Пасхальное богослужение, которое возглавил митрополит Омский и Таврический Владимир. Сотни омичей собрались в Успенском кафедральном соборе на Пасхальное богослужение, которое возглавил митрополит Омский и Таврический Владимир. Сотни омичей собрались в Успенском кафедральном соборе на Пасхальное богослужение, которое возглавил митрополит Омский и Таврический Владимир. Сотни омичей собрались в Успенском кафедральном соборе на Пасхальное богослужение, которое возглавил митрополит Омский и Таврический Владимир. Сотни омичей собрались в Успенском кафедральном соборе на Пасхальное богослужение, которое возглавил митрополит Омский и Таврический Владимир. Сотни омичей собрались в Успенском кафедральном соборе на Пасхальное богослужение, которое возглавил митрополит Омский и Таврический Владимир. Сотни омичей собрались в Успенском кафедральном соборе на Пасхальное богослужение, которое возглавил митрополит Омский и Таврический Владимир. Сотни омичей собрались в Успенском кафедральном соборе на Пасхальное богослужение, которое возглавил митрополит Омский и Таврический Владимир.
1 / 35  •  Сотни омичей собрались в Успенском кафедральном соборе на Пасхальное богослужение, которое возглавил митрополит Омский и Таврический Владимир.

Фото Ильи Петрова

Теги  •  #Иерусалим #митрополит Владимир #Пасха #фото

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Андрей Днепровский  •  16 апреля 2017, 14:11

Действительно светлый и великий праздник для всех. Всем мира добра и счастья.

Ответить
Екатерина Семенова  •  16 апреля 2017, 13:01

ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!

Ответить
Последние новости
"Львиное сердце" против "Тигра". Омич Сарнавский потерпел поражение на АСВ 57  •  сегодня, 12:07  •  
Депутаты Госдумы от Омской области раскрыли доходы    •  вчера, 19:24  •   4
В Омске у ТЦ "Континент" произошёл большой пожар  •  вчера, 12:42  •   4  •  
Баскетболистки "Нефтяника" вышли в финал Суперлиги  •  вчера, 11:24  •   4
Появилось видео с места столкновения школьного автобуса и поезда  •  вчера, 10:34  •   4  •  
Доминик Фурх может покинуть омский "Авангард"  •  14 апреля 2017, 21:03  •   5
Еще новости
Загрузка...
Иети шоу 240х400