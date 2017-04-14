Пасха в Омске: что испечь, как красить яйца и где освятить куличи 

Верующие россияне будут праздновать Пасху в этом году 16 апреля. "Омск Здесь" решил помочь омичам в подборке традиционных рецептов пасхальных блюд, а также рассказать, почём нынче обойдётся Пасха и когда пройдут богослужения в омских храмах.

В Омске начали подготовку к празднику светлой Пасхи. Омичи закупаются яйцами, изюмом, творогом и занимаются подготовкой традиционных блюд к пасхальному столу. Издавна хозяйки старались, чтобы на нём было столько блюд, сколько дней шёл Великий пост. Только после него соблюдающие воздержание смогут попробовать самую разнообразную пищу, в том числе и главные праздничные блюда - крашеные яйца и куличи.

Печём пасхальный кулич

Обязательным кулинарным блюдом на Пасхальном столе всегда был освящённый в церкви кулич. Их сладкий вкус непременно должен напомнить человеку о заботе Божией. Куличи, не засохшие и через 2-3 недели, говорили об особом таланте хозяйки. Как правило, тесто затворяют в ночь с четверга на пятницу, весь день в пятницу пекут, а в ночь с субботы на воскресенье - освящают.

Для начала необходимо замесить жидкое тесто из тёплого молока, дрожжей и 1/3 муки. Опара должна бродить при 30 градусах до достижения максимального объёма. Как только опара начнёт оседать, можно замешивать тесто на кулич. Затем добавить остальные ингредиенты комнатной температуры: яйца, соль, сахар и растопленное масло. Всё перемешать, постепенно добавить муку, чтобы получилось негустое тесто. Накрыть тесто салфеткой и поставить в тёплое место для брожения. Когда оно увеличится в объёме максимально (примерно через 1 час), тесто следует обмять, добавить изюм, перемешать и выложить в форму для выпекания. Форму следует выбрать такую, чтобы она была заполнена тестом примерно на треть или даже четверть. Опять поставить тесто в тёплое место до увеличения объёма в 2-3 раза. Затем поместить в разогретую до 160-180 градусов духовку и выпекать примерно 40 минут.

Делаем творожную пасху

Это кулинарное воплощение народной мечты о молочных реках и кисельных берегах, однако в христианстве она символизирует радость и сладость жизни. Традиционный рецепт выглядит следующим образом: протереть творог через сито, чтобы получилась рассыпчатая масса. Растереть яйца с сахаром до бледно-кремового цвета и влить в протёртый творог, добавив ванильного сахара. Размягчить сливочное масло и добавить в творог. Масса должна получиться абсолютно однородной. Форму проложить одинарным слоем марли, поместить туда творожную массу. Концы марли уложить поверх творога, придавив грузом. Поставить форму в прохладное место, через 8 часов пасха готова.

Красим яйца натуральными красками

За час до того, как красить яйца, их необходимо достать из холодильника, чтобы они приняли комнатную температуру и не полопались при варке. Равномерность окраски также можно обеспечить, протерев яйца мыльным раствором или спиртом. Блестящий внешний вид крашеные яйца приобретут, если после покраски вытереть их насухо и натереть растительным маслом.

До сих пор некоторые хозяйки используют натуральные безопасные красители - фрукты и овощи, травы и листья, обладающие пигментом, который может окрасить пасхальные яйца. Для того чтобы получить цвет охры (коричнево-жёлтый), потребуется луковая шелуха. В отваре яйца варить от 30 минут до 1 часа. В зависимости от времени замачивания яйца станут от ярко-алых до тёмно-красных. Позолоты поможет добиться куркума. Для этого нужно добавить в горячую воду 2-3 столовые ложки куркумы и вскипятить, чтобы цвет был интенсивнее. Розовый цвет обретут те яйца, которые попадут в клюквенный или свекольный сок. Фиолетовый цвет дадут сушёные фиалки. Добавить в горячую воду цветы фиалок и замочить в нём яйца на ночь.

Если добавить в воду немного лимонного сока, получится лавандовый цвет. Синий цвет даёт краснокочанная капуста. Чтобы получился глубокий синий цвет, нужно к двум кочанам мелко порезанной краснокочанной капусты добавить 500 миллилитров воды и 6 столовых ложек белого уксуса и замочить яйца на ночь. Зелёный цвет можно получить благодаря отвару шпината и петрушки. Зелень мелко нарезается и полностью заливается водой, затем кипятим её 30 минут и опускаем в отвар яйца. Пастельные тона обеспечат свежие замороженные ягоды клюквы, черники, малины, брусники, бузины. Для нежно-розового и синего натереть скорлупу горстью черники или клюквы. Тёмно-коричневый цвет получится благодаря крепкому кофе или чёрному чаю. Нужно отварить яйца в 250 мл кофе или чайной заварки. Оранжевыми пасхальные яйца станут, если их опустить в жидкость, где разведено две столовых ложки паприки.

Готовим пасхальный стол

"Омск Здесь" подсчитал, сколько в этом году придётся потратить на разговение после Великого поста, включив в "пасхальную корзину" - 2017 базовый набор продуктов. Достаточно скромный праздничный стол для семьи из трёх человек обойдётся более чем в две тысячи рублей. Если же хотите побаловать себя и своих близких копчёностями, сладостями, рыбными блюдами, то на это придётся раскошелиться дополнительно.

Идём в церковь

Ещё с апостольского времени церковь совершает пасхальное богослужение ночью. Подобно народу, бодрствовавшему в ночь своего избавления от египетского рабства, христиане бодрствуют в священную и предпраздничную ночь Светлого Воскресения Христова. Незадолго до полуночи в Великую Субботу служится Полунощница, на которой священник с диаконом подходят к Плащанице (полотну с изображением положения во гробе тела Иисуса Христа) и относят в алтарь. Плащаницу кладут на престол, где она должна оставаться в течение 40 дней до дня Вознесения Господня.

Освящение пасхальных куличей и яиц начнётся накануне светлого праздника во многих храмах Омской епархии - в Великую Субботу, 15 апреля, сразу после Божественной Литургии. Освятить пасхальную снедь можно в Успенском кафедральном соборе в субботу, 15 апреля, с 12 до 20 часов, а также в воскресенье, 16 апреля - после того, как окончится ночное богослужение и поздняя Божественная Литургия.

Пасхальные богослужения пройдут во всех храмах Омской епархии в ночь с 15 на 16 апреля. Начало Крестного хода в Омске - в субботу, 15 апреля, в 23:45. В Успенском кафедральном соборе Пасхальное богослужение возглавит митрополит Омский и Таврический Владимир. В воскресенье в Успенском кафедральном соборе в 17 часов состоится раздача Благодатного Огня. Его доставят в Омск из Храма Воскресения Христова в Иерусалиме.