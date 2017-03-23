Омский экс-губернатор планирует воссоздать Свято-Ильинский собор

Региональный общественный фонд "Духовное наследие" планирует в этом году выпустить книгу-исследование "Свято-Ильинский Собор". С работы над этой книгой Фонд начинает и кампанию по возвращению городу омской святыни. Об этом сообщается на сайте организации, возглавляемой бывшим губернатором Омской области Леонидом Полежаевым.

- Со всеми, кто разделяет эту точку зрения, мы готовы убеждать жителей города в необходимости этого события. Так мы вернём городу не только утраченный храм, но и часть утраченной истории родного края, - говорится в обращении, которое, по всей видимости, адресовано всем жителям региона. - Надеемся найти в этом поддержку общественности, средств массовой информации, церкви, всех горожан и, конечно, органов власти. Прежде чем будет услышан голос возвращённого храма, важно услышать голос его жителей, на самом деле ждущих его возвращения.

В фонде "Духовное наследие" надеются, что воссоздание храма Илии Пророка станет делом всех омичей, поскольку именно тогда он будет дорог всем и им будет гордиться каждый.

Напомним, в настоящий момент на фундаменте храма, уничтоженного в 30-х годах ХХ столетия, стоит памятник Ленину. Это место в городе также известно как Ленинская горка. В 90-х годах здесь была поставлена небольшая часовня, напоминающая об утрате святыни.

В разговоре с корреспондентом "Омск Здесь" первый секретарь Омского обкома КПРФ Александр Кравец отметил, что не против воссоздания святынь, но Ленинская горка таковой должна оставаться.

- Идея восстановления собора не нова, - говорит Александр Кравец. - Сносить и уничтожать памятники при Леониде Полежаеве - мы это проходили. Если хотят вернуть собор, пусть возвращают, где он расположится, нам не важно, но памятник должен оставаться на своём месте. Начнутся восстановительные работы - будем бороться.