Новорожденные медвежата из Большереченского зоопарка впервые вышли из своей берлоги
Общество  •  16 апреля 2017, 11:15, последнее обновление 16 апреля 2017, 12:06  •  печать

Новорожденные медвежата из Большереченского зоопарка впервые вышли из своей берлоги

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В зоопарке Омской области детёныши медведицы Маши, родившиеся месяц назад, впервые вышли на прогулку. Медвежата окрепли и с любопытством изучают окружающую территорию.

Пополнение в Большереченском зоопарке случилось в начале марта этого года. Во время спячки бурая медведица Маша родила малышей. Однако на тот момент разглядеть их было трудно, мама прятала их и закрывала собой. Сотрудники зоопарка говорили, что в свет она их выведет лишь в апреле. Так и случилось.

Как сообщается на сайте единственного в России сельского зоопарка, малыши вышли на прогулку на этой неделе.

- Первая прогулка для наших первых в этом году малышей! – такой подписью снабдили фото с медвежьих гуляний.

Фото: Большереченский зоопарк

Теги  •  #Большереченский зоопарк #медведь #новорожденные #фото

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Комментарии
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Юрий Александрович  •  16 апреля 2017, 11:55

Малыши судя по фотографии уже крепкие ребята, на свежий воздух пошли, силы набираться, да расти, хорошее питание и забота видно в зоопарке

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