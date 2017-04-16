Новорожденные медвежата из Большереченского зоопарка впервые вышли из своей берлоги

В зоопарке Омской области детёныши медведицы Маши, родившиеся месяц назад, впервые вышли на прогулку. Медвежата окрепли и с любопытством изучают окружающую территорию.

Пополнение в Большереченском зоопарке случилось в начале марта этого года. Во время спячки бурая медведица Маша родила малышей. Однако на тот момент разглядеть их было трудно, мама прятала их и закрывала собой. Сотрудники зоопарка говорили, что в свет она их выведет лишь в апреле. Так и случилось.

Как сообщается на сайте единственного в России сельского зоопарка, малыши вышли на прогулку на этой неделе.

- Первая прогулка для наших первых в этом году малышей! – такой подписью снабдили фото с медвежьих гуляний.

Фото: Большереченский зоопарк