Новорожденные медвежата из Большереченского зоопарка впервые вышли из своей берлоги

Пополнение в Большереченском зоопарке случилось в начале марта этого года. Во время спячки бурая медведица Маша родила малышей. Однако на тот момент разглядеть их было трудно, мама прятала их и закрывала собой. Сотрудники зоопарка говорили, что в свет она их выведет лишь в апреле. Так и случилось.
Как сообщается на сайте единственного в России сельского зоопарка, малыши вышли на прогулку на этой неделе.
- Первая прогулка для наших первых в этом году малышей! – такой подписью снабдили фото с медвежьих гуляний.
Фото: Большереченский зоопарк
Малыши судя по фотографии уже крепкие ребята, на свежий воздух пошли, силы набираться, да расти, хорошее питание и забота видно в зоопарке