В Большереченском зоопарке начали просыпаться медведи

Дневные плюсовые температуры начали растапливать снег, талая вода затекает в берлоги и будит четвероногих обитателей зоопарка, и поэтому они просыпаются раньше обычного. Пока медведи не выходят из своих домиков, но охотно едят - набирают силы и калории после зимней спячки.

- Всего в зоопарке 9 медведей, некоторые уже начали пробуждаться ото сна, но никто пока их не видел. Пока они не выходят из укрытий, но работники относили им еду и догадались, что медведи начали выходить из спячки, потому что исчезла еда, которую они им относили, - рассказала начальник информационно-методического отдела Большереченского зоопарка Наталья Болотова.

После того как медведи окончательно проснутся, их посадят на диету - бульон и сухарики. Потом в рацион постепенно будут вводить различные виды мяса, каш, овощей, рыбы и бульонов.

Напомним, что в январе в зоопарке медведица Маша в спячке родила медвежат, однако пока хищница находится в полудрёме и прячет малышей. Как рассказали в зоопарке, она их покажет только в конце апреля.