Родившая во сне медведица из Большереченского зоопарка покажет малышей в апреле
Общество  •   2 марта 2017, 16:43, последнее обновление 2 марта 2017, 17:05  •  печать

Родившая во сне медведица из Большереченского зоопарка покажет малышей в апреле

Автор: Дарья Молчанская

В зоопарке Омской области медведица Маша в спячке родила медвежат, однако пока хищница находится в полудрёме и прячет малышей.

В Большереченском зоопарке снова пополнение. Бурая медведица Маша, как и положено, во время спячки родила малышей. Разглядеть их трудно, потому что она постоянно их прячет и закрывает собой.

Как рассказала "Омск Здесь" заведующая информационно-методическим отделом Большереченского зоопарка Наталья Болотова, медведица родила в срок от другого бурого медведя по кличке Фома, который содержится в соседней клетке.

- Все медведи в зоопарке ещё находятся в спячке, и, как и в прошлом году, медвежата родились ещё в январе. Рабочие периодически проверяют вольеры и уже слышат, что они попискивают там. Но сколько их, сказать невозможно. В марте, когда они выйдут из спячки, она их все равно не покажет, только в конце апреля выведет их, - рассказала Наталья Болотова. 

Медведица Маша после спячки в прошлом году

Как подчеркнули в зоопарке, это не первые роды медведицы Маши, предыдущих её медвежат почти сразу же продали в другие зоопарки. И так как бурые медведи в Большереченском зоопарке достаточно молодые и хорошо размножаются, родившихся малышей снова отдадут. "Спрос на них не так велик,  в прошлом году нам повезло, что циркачи откликнулись. Дай Бог, и в этом году повезёт, ведь их нужно забирать совсем маленькими, пока они не привыкли".

Теги  •  #Большереченский зоопарк #медведь #роды #сон

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