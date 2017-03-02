Родившая во сне медведица из Большереченского зоопарка покажет малышей в апреле

В зоопарке Омской области медведица Маша в спячке родила медвежат, однако пока хищница находится в полудрёме и прячет малышей.

В Большереченском зоопарке снова пополнение. Бурая медведица Маша, как и положено, во время спячки родила малышей. Разглядеть их трудно, потому что она постоянно их прячет и закрывает собой.

Как рассказала "Омск Здесь" заведующая информационно-методическим отделом Большереченского зоопарка Наталья Болотова, медведица родила в срок от другого бурого медведя по кличке Фома, который содержится в соседней клетке.

- Все медведи в зоопарке ещё находятся в спячке, и, как и в прошлом году, медвежата родились ещё в январе. Рабочие периодически проверяют вольеры и уже слышат, что они попискивают там. Но сколько их, сказать невозможно. В марте, когда они выйдут из спячки, она их все равно не покажет, только в конце апреля выведет их, - рассказала Наталья Болотова.

Медведица Маша после спячки в прошлом году

Как подчеркнули в зоопарке, это не первые роды медведицы Маши, предыдущих её медвежат почти сразу же продали в другие зоопарки. И так как бурые медведи в Большереченском зоопарке достаточно молодые и хорошо размножаются, родившихся малышей снова отдадут. "Спрос на них не так велик, в прошлом году нам повезло, что циркачи откликнулись. Дай Бог, и в этом году повезёт, ведь их нужно забирать совсем маленькими, пока они не привыкли".