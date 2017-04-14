Известный бизнесмен заявил, что Омск превращается в город притонов и борделей

Во время общественного собрания, на котором мэр Вячеслав Двораковский выступил с "прощальной" речью, глава ООО "Омсктехуглерод" Валерий Каплунат заявил, что в Омске появляется чрезмерное количество притонов и борделей.

Председатель совета директоров компании "Омсктехуглерод" выступил с резкой критикой в адрес действующей в городе и области власти. По его мнению, чиновники работают подобно героям басни Крылова "Лебедь, рак и щука", хотя нужно консолидировать усилия и устранить клановые войны.

- Ещё 50 лет назад Сингапур был городом проституток и наркоманов. А сейчас это образец, город великолепного благоустройства. Омск, наоборот, был городом-садом, а сейчас, очевидно, множатся притоны и бордели, - заявил Валерий Каплунат, выступавший после "дембельской" речи мэра Вячеслава Двораковского. - Почему это произошло? Проблема в структуре власти, концепции власти, психологии власти. У нас нет профессиональной системы управления на уровне руководства области, наверное, ещё со времени ухода Сергея Манякина (секретаря Омского обкома КПСС с 1961 по 1987 год - прим. ред.)!

Подытоживая своё выступление, Валерий Каплунат подчеркнул, что в Омске власть должна стать настоящим защитником бизнеса.