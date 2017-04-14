100 дней до отставки. Мэр Омска выступил перед горожанами с "дембельской" речью

Сегодня, 14 апреля, в здании кинотеатра "Рубин" мэр Омска Вячеслав Двораковский рассказал, что удалось сделать администрации города за время его пребывания на посту градоначальника.

2 апреля до окончания срока полномочий действующего мэра осталось 100 дней. Эта цифра в армии знаменует начало отсчёта времени до выхода приказа о демобилизации призванных на воинскую службу солдат. И именно о ней вспомнил мэр Омска, выступая сегодня перед омичами на общественном собрании "Омск-2017. Выбор, который мы делаем сегодня".

- Сегодня, когда до окончания срока моих полномочий осталось меньше 100 дней, я обращаюсь к вам, уважаемые земляки, с итогами своей работы, словами благодарности за участие и поддержку, - заявил градоначальник.

Вячеслав Двораковский руководит городом уже 1762 дня. Среди них, как признался градоначальник, было немало дней разочарований. Но именно разочарования научили его жить в полемике и добиваться в ней успеха. "Это был невероятно сложный путь, который потребовал от меня изначально исключить мысль о личном успехе перед лицом дела", - философствовал уходящий мэр.

При Вячеславе Двораковском Омск сделал шаг в четвёртое столетие. Градоначальник уверен: несмотря на множество критики, поступавшей как во время подготовки города к юбилею, так и после знаменательной даты, стратегия, выбранная его командой, оказалась безошибочной.

- Это был вызов, проверка на преданность городу и профессиональную состоятельность. Это было время особого напряжения. Теперь, когда Омск перешагнул вековой рубеж, вопреки всем скептикам, я верю, что перспективы его не исчерпаны. Я готов спорить с любым, кто скажет, что город остался старой крепостью, - сказал градоначальник.

При этом, отметил Вячеслав Двораковский, отвечать на вызовы и решать задачи администрации города было трудно из-за проблем с финансированием. За пять лет работы мэра на посту бюджет города удалось увеличить на 1,7 млрд руб., но постоянно спускаемые муниципалитету полномочия требовали гораздо больших затрат, которые город не мог обеспечить полностью из-за несправедливого, по мнению Вячеслава Двораковского, распределения средств.

- Бюджету города отведена функция единственного донора региона. На функционирование развития Омска направляется лишь 4,5 % от всех собранных налогов, - сообщил мэр Омска. - Показатель бюджетной обеспеченности жителя Омска остаётся самым низким среди крупных городов России. Не исключаю, что в ближайшей перспективе это сохранится. Условия будут жёсткими.

Проблему нехватки средств, по мнению Вячеслава Двораковского, можно решить отменой процессинговых схем на предприятиях. Мэр неоднократно заявлял, что предприятия должны платить налоги по месту фактического расположения, а не регистрации, и сегодня во время выступления он объявил, что его позиция в этом вопросе не изменилась.

Перейдя к социальной сфере, Вячеслав Двораковский заявил, что считает расходы на детей самыми важными инвестициями. Именно поэтому за пять лет работы мэр не позволил своим подчинённым сократить расходы на школьное и дошкольное образование. Городу (как, впрочем, и области) удалось выполнить майский указ президента, согласно которому все дети до трёх лет должны быть обеспечены местами в детских садах. При этом проблема ветхости городских школ до сих пор не решена. Сегодня городу необходимо на эти цели около 200 млн руб. Изыскивать их придётся уже новому градоначальнику.

Не смог обойти Вячеслав Двораковский и больную для омичей тему разбитых дорог. Шутка ли, при мэре, который до избрания работал на крупнейшем предприятии России, занимавшемся в том числе и строительством магистралей, дороги пришли в совершенно непригодное для передвижения состояние. Это проблема встала настолько остро, что омичка Екатерина Черненко рассказала о ней президенту Владимиру Путину во время прямой линии. Итогом общения с главой государства стали поступившие в Омск многомиллионные транши на ремонт дорог.

- В последнее время состояние дорог было главным критерием оценки качества жизни в городе. Дорожная ситуация сегодня изменилась благодаря беспрецедентной поддержке федерального и областного бюджетов, - рассказал градоначальник. - Сегодня мы имеем гарантии, что в течение последующих пяти лет не менее миллиарда рублей будет выделяться на эти цели.

Говоря о развитии малого и среднего предпринимательства, градоначальник сообщил, что по количеству таких субъектов бизнеса Омск существенно уступает соседним городам. В связи с этим Вячеслав Двораковский, выступая на собрании, обратился к руководителям банков с просьбой поддержать предпринимателей.

- Бизнесу нужны дешёвые и длинные кредиты! Поддержите малый бизнес! - призвал банкиров градоначальник.

В завершение выступления Вячеслав Двораковский рассказал, какими качествами должен будет обладать человек, который возглавит город после его отставки, и члены его команды. "Задачи, которые предстоит решать, требуют людей умных, сильных, энергичных, способных решительно и созидательно действовать, учитывая ожидания горожан и прежний опыт. Хотелось бы, чтобы каждый из них помнил, что политика есть прежде всего служение, а не карьера", - дал напутствие Вячеслав Двораковский.

Валерий Каплунат, председатель совет директоров компании "Омсктехуглерод":

- Моё ощущение, что в последнее время Вячеслав Двораковский как-то переродился. Драма заключается в том, что он ставленник крупного строительного бизнеса, который имел гарантированные рынки сбыта и заказы. И в этом смысле была привычка существовать в бесконкурентном пространстве. И пока произошла адаптация, утекло время. Может быть, как ни странно, второй срок был бы для него интересным. Я вижу, что он пытается, он не сдался, он адаптируется.

Валерий Кокорин, бывший депутат Горсовета, ныне член Законодательного собрания Омской области:

- Он изменился. Не как человек или личность, а как специалист в муниципальном управлении. Основной проблемой для него была, как мне кажется, нехватка средств на исполнение тех полномочий, которые были. У нас город получает 6-7 процентов от налогов, которые собираются на его территории. Это основная проблема, каким бы мэр ни был. Тем не менее за пять лет, три с половиной из которых был кризис, город устоял.