Вслед за тёплыми выходными в Омск придут дождливые будни
Общество  •  14 апреля 2017, 13:45, последнее обновление 14 апреля 2017, 14:06  •  печать

Вслед за тёплыми выходными в Омск придут дождливые будни

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Кратковременное похолодание придётся на понедельник. Затем температура воздуха будет только расти и превысит норму.

В субботу, 15 апреля, в области потеплеет до +13...+18°C, будет солнечно. В воскресенье повысится ночная температура воздуха до +4...+9°C, но понизится дневная до +8...+13°C, пройдёт дождь, ветер усилится. 

В понедельник территория Омской области окажется в тылу циклона в прохладной воздушной массе, температура воздуха понизится, пройдут осадки в виде дождя и снега, - прокомментировала начальник отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова.

В начале следующей недели дневная температура в области составит +6...+11 °C. Но уже во вторник, 18 апреля, в Омске она поднимется до +17 градусов. В целом погода в течение недели будет тёплой, среднесуточная температура воздуха выше нормы. Однако в городе пройдут дожди.

Теги  •  #Обь-Иртышское УГМС #Ольга Демидова #погода

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