Апрель в Омске будет тёплым и сухим
Общество  •  11 апреля 2017, 15:36, последнее обновление 11 апреля 2017, 15:57  •  печать

Апрель в Омске будет тёплым и сухим

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В текущем месяце в городе выпадет осадков меньше нормы.

Как прогнозируют синоптики, погода в апреле не готовит никаких сюрпризов.

Мы ждём, что температура будет около нормы. Количество осадков спрогнозировано 95 % от нормы, - рассказала начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко на сегодняшней пресс-конференции в Международном пресс-центре "МКР-Медиа".

Синоптик также отметила, что установившаяся в Омске тёплая погода вполне типична для первой декады апреля. Добавим, что 6-7 апреля по всей территории Омской области зафиксирован переход ночной температуры через ноль.

Теги  •  #Наталия Криворучко #Обь-Иртышское УГМС #погода

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