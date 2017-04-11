Апрель в Омске будет тёплым и сухим

В текущем месяце в городе выпадет осадков меньше нормы.

Как прогнозируют синоптики, погода в апреле не готовит никаких сюрпризов.

Мы ждём, что температура будет около нормы. Количество осадков спрогнозировано 95 % от нормы, - рассказала начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко на сегодняшней пресс-конференции в Международном пресс-центре "МКР-Медиа".

Синоптик также отметила, что установившаяся в Омске тёплая погода вполне типична для первой декады апреля. Добавим, что 6-7 апреля по всей территории Омской области зафиксирован переход ночной температуры через ноль.