Две трети районов Омской области рискуют оказаться под водой

В регионе готовятся к прохождению весеннего паводка по наихудшему сценарию. Впрочем, синоптики по-настоящему большой воды не ожидают.

Прогноз на период половодья озвучили сегодня в Международном пресс-центре "МКР-Медиа". С приходом в регион весеннего тепла уровень воды в реках начал расти. Иртыш поднимается со скоростью от 1 до 8 см в день, и с завтрашнего дня, 12 апреля, вода в нём начнёт прибывать на территории Омска. Наиболее интенсивно разлив происходит на юге региона, где реки ежедневно поднимаются на уровень до 11 см.

Ледоход на Иртыше пройдёт с 13 до 26 апреля, на Оми и Таре - с 11 по 21 апреля. Ожидается, что в этих условиях реки в среднем поднимутся на 50-130 см выше нормы. По предварительному прогнозу, до критической отметки Иртыш, Тара и Шиш разольются в районе Черлака, Тары, Тевриза, Усть-Ишима, Муромцево и села Васисс (Тарский район).

Позитивным фактором синоптики называют постепенный сход снега. В некоторых южных районах в полях его уже почти не осталось.

Днём при положительных температурах происходило снеготаяние, а ночью всё это замерзало. Вымораживание, выветривание снега для нас благоприятно. Постепенно снег уходит, и пока он не принёс больших неприятностей, которые могли бы быть при резком наступлении тепла, - прокомментировала начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко.

Наталия Криворучко

Несмотря на благоприятный прогноз омская группировка МЧС готовится к половодью по наихудшему сценарию. Опыт предыдущих лет показывает, что в зоне подтопления могут оказаться 24 района области. В первую очередь большая вода придёт в посёлки Затон (Усть-Ишимский район) и Мангут (Называевский район). В состоянии готовности находится спецтехника для оказания экстренной помощи жителям подтопленных деревень: вертолёт санавиации, три судна на воздушной подушке, плавающие гусеничные транспортёры. При этом спасатели готовятся и ко второй волне паводка, связанной со спуском воды в Иртыш со стороны Казахстана.

Боковая приточность Иртыша в этом году будет достаточной и может неблагоприятно сказаться на объёмах. Если они будут большими, то где-то в июне мы вернёмся к Усть-Ишимскому муниципальному району для оказания практической помощи по предупреждению подтопления, - прокомментировал начальник ГУ МЧС России по Омской области Владимир Корбут.

Владимир Корбут

Руководитель посоветовал жителям не только подготовить свои дома и участки к паводку, но и помогать соседям, особенно одиноким старикам. Также Корбут отметил, что причин вводить режим ЧС по паводку нет.

Фото: Илья Петров