Омские парки обработают от клещей
Общество  •  14 апреля 2017, 13:00, последнее обновление 14 апреля 2017, 13:29  •  печать

Омские парки обработают от клещей

Автор:

В Омске обработают парки от клещей перед открытием весенне-летнего сезона. Его начало запланировано на 1 мая.

1 мая в Омске откроется весенне-летний сезон. К его началу территории всех городских парков культуры и отдыха обработают от клещей, сообщает департамент культуры мэрии города. Однако только этим подготовка не ограничится.

Например, на минувшей неделе в парке имени 30-летия ВЛКСМ появился выставочный комплекс "Дом вверх дном", который представляет собой аттракцион, где всё перевёрнуто с ног на голову. В скором времени в парке ещё появится надувной батут.

"Освещение территории играет большую роль в благоустройстве, создаёт условия для безопасного отдыха посетителей, - рассказал директор парка имени 30-летия ВЛКСМ Константин Лукашевич. - В предстоящем сезоне новая лыжероллерная трасса будет оснащена 35 фонарями уличного освещения, при этом будут сочетаться различные по функциональности светильники. Постепенный переход на энергосберегающие лампы позволит снизить расходы потребляемой электроэнергии".

В ближайшее время в парке очистят водоём, а на прилегающей территории появится новая площадка для отдыха, на которой разместятся пляж и зона барбекю. Также будут установлены малые архитектурные формы. Кроме того, мэрия планирует реконструировать фонтан на детской площадке.

Отметим, что уже в мае омичи смогут прогуляться по аллее исторической памяти в Советском парке. Проект реализуют на средства муниципального гранта: асфальт на территории заменят на плитку, появятся новые клумбы, а также завершат реконструкцию танцевальной площадки и установят каркасный бассейн с бамперными лодочками.

Напомним, что в честь Года экологии в парке имени 30-летия ВЛКСМ создадут сквер "Честь и достоинство", который станет продолжением аллеи Ветеранов. На территории парка высадят липы, чубушник, благоустроят газон с клумбой и установят скульптуру "Порфирий Петрович".

Теги  •  #благоустройство #клещ #новые аттракционы #парк 30-летия ВЛКСМ

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
soveren11 Эксквайр  •  14 апреля 2017, 15:14

Отрадно, конечно, читать о том, что парки приводят в порядок. Особенно порадовал абзац о водоёме и пляже в парке имени 30-летия ВЛКСМ.

Ответить
Егор Батрудин  •  14 апреля 2017, 13:35

В этом году клещей говорят будет значительно больше по сравнению с прошлым годом, прогулки в парках и лесозонах становятся всё более опасными.

Ответить
Последние новости
100 дней до отставки. Мэр Омска выступил перед горожанами с "дембельской" речью  •  сегодня, 16:07
Поезд врезался в автобус со школьниками под Нововаршавкой  •  сегодня, 15:49  •   1
Известные актёры прочитают стихи на сцене Омской филармонии  •  сегодня, 15:45
Куприянов и Ерошевич претендуют на пост мэра Омска  •  сегодня, 15:28
В Омской области по горячим следам поймали двух женщин, укравших кошелёк у пенсионерки  •  сегодня, 15:16  •   1
Кандидат в мэры хочет присоединить к Омску Барабинск  •  сегодня, 14:29
Еще новости
Загрузка...
Иети шоу 240х400