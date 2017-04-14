Омские парки обработают от клещей

В Омске обработают парки от клещей перед открытием весенне-летнего сезона. Его начало запланировано на 1 мая.

1 мая в Омске откроется весенне-летний сезон. К его началу территории всех городских парков культуры и отдыха обработают от клещей, сообщает департамент культуры мэрии города. Однако только этим подготовка не ограничится.

Например, на минувшей неделе в парке имени 30-летия ВЛКСМ появился выставочный комплекс "Дом вверх дном", который представляет собой аттракцион, где всё перевёрнуто с ног на голову. В скором времени в парке ещё появится надувной батут.

"Освещение территории играет большую роль в благоустройстве, создаёт условия для безопасного отдыха посетителей, - рассказал директор парка имени 30-летия ВЛКСМ Константин Лукашевич. - В предстоящем сезоне новая лыжероллерная трасса будет оснащена 35 фонарями уличного освещения, при этом будут сочетаться различные по функциональности светильники. Постепенный переход на энергосберегающие лампы позволит снизить расходы потребляемой электроэнергии".

В ближайшее время в парке очистят водоём, а на прилегающей территории появится новая площадка для отдыха, на которой разместятся пляж и зона барбекю. Также будут установлены малые архитектурные формы. Кроме того, мэрия планирует реконструировать фонтан на детской площадке.

Отметим, что уже в мае омичи смогут прогуляться по аллее исторической памяти в Советском парке. Проект реализуют на средства муниципального гранта: асфальт на территории заменят на плитку, появятся новые клумбы, а также завершат реконструкцию танцевальной площадки и установят каркасный бассейн с бамперными лодочками.

Напомним, что в честь Года экологии в парке имени 30-летия ВЛКСМ создадут сквер "Честь и достоинство", который станет продолжением аллеи Ветеранов. На территории парка высадят липы, чубушник, благоустроят газон с клумбой и установят скульптуру "Порфирий Петрович".