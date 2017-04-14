Персонаж "Преступления и наказания" поселится в омском парке
Общество  •  14 апреля 2017, 10:43, последнее обновление 14 апреля 2017, 10:44  •  печать

Персонаж "Преступления и наказания" поселится в омском парке

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Омичи разработали проект сквера "Честь и Достоинство", где центральной композицией станет скульптура Порфирия Петровича из романа Достоевского.

Сквер "Честь и достоинство" станет продолжение Аллеи ветеранов, заложенной в прошлом году в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ. Его проект разработан фондом "Зелёная суббота" совместно со Следственным управлением СКР по Омской области.

На необустроенной территории предлагается высадить липовую аллею, чубушник, клумбу люпинов, уложить газон. Также планируется установить скульптурную композицию "Порфирий Петрович" - это следователь из романа Фёдора Достоевского "Преступление и наказание".

Эскизы сквера

Стоимость реализации проекта оценили в 3,2 млн руб. Сквер благоустроят на пожертвования омичей. Финансирование также может обеспечить участие в приоритетном проекте "ЖКХ и комфортная городская среда".

Теги  •  #благоустройство #парк 30-летия ВЛКСМ #следственный комитет

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