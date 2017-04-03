Омские парки покупают батут и бассейн
Общество  •   3 апреля 2017, 18:08  •  печать

Омские парки покупают батут и бассейн

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Летом в городских зонах отдыха появятся новые аттракционы.

Заказ размещён на сайте госзакупок. В парк им. 30-летия ВЛКСМ приобретаются надувной батут в стиле сафари, в Советский парк - каркасный бассейн с бамперными лодочками. Цена обоих лотов составляет 2 млн руб. Итоги аукционов подведут 17 апреля.

Батуты окупаются практически за сезон. Если цена будет снижена по этим аттракционам, то парк будет приобретать какой-то дополнительно аттракцион, - прокомментировал телеканалу "Продвижение" директор МП "Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ" Константин Лукашевич.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".

Теги  •  #аттракцион #Константин Лукашевич #парк 30-летия ВЛКСМ #Советский парк

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Комментарии
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Nataly Petroff  •  3 апреля 2017, 20:10

2 миллиона за 1 батут и 1 бассейн? Что-то мне подсказывает, что они стоят минимум на треть меньше.

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