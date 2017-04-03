Омские парки покупают батут и бассейн

Заказ размещён на сайте госзакупок. В парк им. 30-летия ВЛКСМ приобретаются надувной батут в стиле сафари, в Советский парк - каркасный бассейн с бамперными лодочками. Цена обоих лотов составляет 2 млн руб. Итоги аукционов подведут 17 апреля.

Батуты окупаются практически за сезон. Если цена будет снижена по этим аттракционам, то парк будет приобретать какой-то дополнительно аттракцион, - прокомментировал телеканалу "Продвижение" директор МП "Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ" Константин Лукашевич.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".