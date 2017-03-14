Скандал вокруг парка за кинотеатром "Маяковский" разгорается с новой силой

Директор департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта Михаил Расин в беседе с журналистами заявил, что строительство спортивной площадки за кинотеатром "Маяковский" согласовано с Омской епархией. В епархии эту информацию опровергают.

Земельный участок в центре города уже давно является предметом споров между коммерсантами, чиновниками и священнослужителями. Владельцы кинотеатра "Маяковский" ещё в конце 2003 года пытались добиться разрешения возвести на данной территории мультиплекс на две тысячи посетителей. Тогдашний митрополит Омский и Тарский Феодосий выступил против этого. Омские верующие впоследствии даже вышли на пикет, чтобы выразить свой протест, и водрузили в парке поклонный крест.

Обсуждение вопроса продолжалось десять лет. В 2014 году архитектурно-градостроительный совет Омска, несмотря на возражения историков и культурологов, всё-таки одобрил реконструкцию КДЦ "Маяковский". Директор кинотеатра Владимир Ямпольский впоследствии заявил, что все пожелания в процессе разработки проекта были учтены. В частности, по его словам, реконструкция не коснётся находящегося за зданием парка. Планы коммерсантов расстроил мэр Омска Вячеслав Двораковский. В постановлении администрации города было написано, что заявителю отказано в согласовании проекта "в связи с возражениями членов комиссии, обоснованными возможным размещением объекта реконструкции по всей границе земельного участка, а также отсутствием пожарного проезда".

Сегодня, 14 марта, сайт Om1.ru опубликовал интервью с директором департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта Михаилом Расиным. Первый вопрос, который задали чиновникам журналисты, касался территории за кинотеатром "Маяковский". Михаил Расин заявил, что на месте парка появится спортивная площадка.

- Никакого кладбища там не было, и вообще, в центре города их быть не может, - приводит сайт слова Михаила Расина. - Проект уже согласован с Омской епархией. Центр города должен быть благоустроен, а сейчас это заросший пустырь. По инициативе инвесторов с нашей поддержкой на этом месте появится современный спортивный городок под открытым небом. Здесь можно будет проводить различные мероприятия, делать зарядку, а потом идти в кинотеатр. Владельцы здания заинтересованы в развитии инфраструктуры. И мы хотим, чтобы спортивных объектов было больше. Сейчас происходит согласование с департаментом архитектуры, но, в любом случае, проект представят на публичные обсуждения.

Священнослужителей Омской епархии это заявление чиновника удивило. Секретарь Омского епархиального управления, протоиерей Дмитрий Олихов в беседе с корреспондентом "Омск Здесь" заявил, что никто из сотрудников мэрии вопросы строительства спортплощадки за КДЦ "Маяковский" с верующими не обсуждал.

- Омская епархия не подтверждает согласование проекта спортивного объекта на территории парка, расположенного рядом с кинотеатром "Маяковский", - сообщил Дмитрий Олихов. - До революции на этом месте находилось одно из первых кладбищ в Омске. Из всех кладбищ, которые расположены на территории города, это самое древнее. Оно обозначено практически на всех картах. Омская епархия уважает святость этого места и считает, что здесь может быть расположен только парк, либо это место должно стать местом поклонения омичей перед своими предками. Вообще, церковь выразила своё отношение давным-давно, установив в парке поклонный крест.

При этом руководство кинотеатра подтверждает, что проект строительства спортивной площадки разработан, и процесс его реализации запущен. "Нам об этом известно, кинотеатр заинтересован в развитии инфраструктуры. Всё в процессе, всё в работе, пока больше ничего прокомментировать не могу. Когда будет что-то официальное, тогда поговорим", - сообщил корреспонденту "Омск Здесь" директор КДЦ "Маяковский" Владимир Ямпольский.