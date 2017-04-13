Роспотребнадзор оштрафовал "ОмскВодоканал"

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области завершило проверку "ОмскВодоканала", по итогам которой были обнаружены нарушения санитарного законодательства. На предприятии не проводится исследование осадков сточных вод на наличие жизнеспособных яиц гельминтов, цист патогенных кишечных простейших и ооцист криптоспоридий. Также в очистных сооружениях канализации не проводится обеззараживание осадков сточных вод от возбудителей паразитарных болезней методами, предусмотренными действующим санитарным законодательством. Специалисты Роспотребнадзора обнаружили во взятой пробе яйца A. Lumbricoides.

По итогам проверки, "ОмскВодоканал" был привлечён к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ - "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий". Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 тыс. руб.

Предприятие оспорило постановление Роспотребнадзора в Куйбышевском районном суде, но тот оставил иск без удовлетворения. Решение в законную силу не вступило.