Последние звонки в омских школах традиционно прозвенят 25 мая
Общество  •  13 апреля 2017, 11:56, последнее обновление 13 апреля 2017, 12:08  •  печать

Последние звонки в омских школах традиционно прозвенят 25 мая

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Министерство образования Омской области определило дату проведения последних звонков в школах.

Торжественные линейки, посвящённые окончанию учебного года, в этом году пройдут, как и в прошлом, 25 мая. Правда, на этот раз у школьников будет возможность отдохнуть от праздника перед сдачей ЕГЭ. Если в прошлом году выпускники начинали сдавать государственный экзамен спустя два дня после последнего звонка, то на этот раз итоговая аттестация начнётся 29 мая.

Также в министерстве образования назвали даты выпускных вечеров. Как сообщили в пресс-службе ведомства, аттестаты одиннадцатиклассникам вручат 23 июня, а выпускникам девятых классов - 28 июня.

Теги  •  #выпускной #образование #Последний звонок #школа

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Комментарии
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Dav1dWebb .  •  13 апреля 2017, 12:05

Даже не верится, что учебный год уже подошел к концу, кажется совсем недавно вел своего ребенка в первый класс, а прошел уже целый год :)

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