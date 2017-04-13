Последние звонки в омских школах традиционно прозвенят 25 мая

Торжественные линейки, посвящённые окончанию учебного года, в этом году пройдут, как и в прошлом, 25 мая. Правда, на этот раз у школьников будет возможность отдохнуть от праздника перед сдачей ЕГЭ. Если в прошлом году выпускники начинали сдавать государственный экзамен спустя два дня после последнего звонка, то на этот раз итоговая аттестация начнётся 29 мая.

Также в министерстве образования назвали даты выпускных вечеров. Как сообщили в пресс-службе ведомства, аттестаты одиннадцатиклассникам вручат 23 июня, а выпускникам девятых классов - 28 июня.