В ОмГТУ будут готовить кадры для ПО "Полёт"
Общество  •  13 апреля 2017, 12:53, последнее обновление 13 апреля 2017, 13:08  •  печать

В ОмГТУ будут готовить кадры для ПО "Полёт"

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В Омском государственном техническом университете создали центр подготовки кадров для производственного объединения "Полёт".

На базе Омского государственного технического университета создан образовательный центр подготовки кадров для аэрокосмической отрасли. В его обустройство было вложено 80 млн рублей. Ученики будут заниматься проектированием, производством и эксплуатацией ракет-носителей семейства "Ангара".

В состав центра входят четыре учебно-производственные лаборатории: "Методы и средства измерения и контроля", "Механическая обработка деталей", "Сборочное производство", лаборатория цифрового моделирования "Проектирование деталей, узлов и спецоснастки". Занятия проводятся с начала 2017 года.

Приобретение оборудования для центра согласовывалось с филиалом Хруничева, и полностью идентично реальным рабочим местам работников ПО "Полёт", - сказал проректор ОмГТУ по учебной работе Александр Мышлявцев. - Всего в центр вложено около 80 млн рублей, в том числе 50 млн рублей федеральных средств.

И. о. директора по работе с персоналом ПО "Полёт" Александр Васькин отметил, что ученики центра при трудоустройстве "имеют представление, куда они идут, и чем будут заниматься".

Напомним, что глава Роскосмоса Игорь Комаров в канун Дня космонавтики заявил, что первоначальные планы по производству ракет-носителей "Ангара" в Омске были скорректированы из-за сокращения финансирования. В Роскосмосе опасаются простоя модернизированных мощностей ПО "Полёт". Ранее директора предприятия Михаила Остроушенко дисквалифицировали из-за срыва сроков исполнения государственного контракта.

Теги  •  #ОмГТУ #ПО Полет

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