В Центральном округе Омска посадят тысячу деревьев, не останавливая вырубку

В течение этого года в округе планируется высадить около 4 тысяч саженцев. При этом будет продолжена работа по сносу деревьев.

В Омске продолжится озеленение согласно концепции "Город-сад".

В этом году в округе предусмотрено высадить свыше 1000 деревьев ценных пород и более 3000 декоративных кустарников, а также свыше 1 миллиона цветов. Кроме того, будут выполняться работы по сносу аварийных и сухих растений, кронированию и формовочной обрезке деревьев, - рассказал о планах специалист администрации Центрального округа Андрей Резниченко.

Всего в 2017 году с учётом компенсационного озеленения в городе будут высажены 5 тысяч деревьев и 10 тысяч кустарников.