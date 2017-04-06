В Центральном округе Омска посадят тысячу деревьев, не останавливая вырубку
Общество  •   6 апреля 2017, 15:30, последнее обновление 6 апреля 2017, 15:47  •  печать

В Центральном округе Омска посадят тысячу деревьев, не останавливая вырубку

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В течение этого года в округе планируется высадить около 4 тысяч саженцев. При этом будет продолжена работа по сносу деревьев.

В Омске продолжится озеленение согласно концепции "Город-сад".

В этом году в округе предусмотрено высадить свыше 1000 деревьев ценных пород и более 3000 декоративных кустарников, а также свыше 1 миллиона цветов. Кроме того, будут выполняться работы по сносу аварийных и сухих растений, кронированию и формовочной обрезке деревьев, - рассказал о планах специалист администрации Центрального округа Андрей Резниченко.

Всего в 2017 году с учётом компенсационного озеленения в городе будут высажены 5 тысяч деревьев и 10 тысяч кустарников. 

Теги  •  #озеленение #Центральный округ

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