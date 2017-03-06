Мэрия Омска хочет вырубить старые тополя в городке Нефтяников

О планах по озеленению города на сегодняшней пресс-конференции рассказала главный агроном Омска Галина Цыганова. По её словам, с учётом компенсационного озеленения до конца года будут высажены 5 тысяч деревьев и 10 тысяч кустарников.

Благоустройство округов в текущем году будет строиться вокруг подготовки к локальным выставкам "Флора". Так, планируется замена деревьев в микрорайоне Загородном, в сквере Авиаторов (Кировский округ), на улице Богдана Хмельницкого, по периметру школы № 63 на улице Энтузиастов. При этом планы по озеленению городка Нефтяников могут значительно расшириться.

Деревьям, которые высажены в Советском округе, более 50 лет. Они выросли выше 9-этажных зданий, тополя высаживали густо - по три-четыре дерева на квадратный метр. Это создаёт аварийную ситуацию, - прокомментировала Галина Цыганова. - Готовится большой проект, по которому взамен аварийных тополей будут высажены крупномеры.

В этом году на улице Энтузиастов будут вырублены 150 старых тополей. Озеленение этой территории может распространиться на другие улицы округа, в частности, Химиков и 22-го Апреля. В перспективе эти участки могли бы стать единым благоустроенным пешеходным бульваром.