В Омске приземлился спецборт из Москвы
Общество  •  12 апреля 2017, 16:27, последнее обновление 12 апреля 2017, 17:20  •  печать

В Омске приземлился спецборт из Москвы

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Судно предприятия, которое обеспечивает перевозку первых должностных лиц государства и руководителей силовых структур, прибыло в Омск. 

Согласно публичному веб-сервису, позволяющему в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов, сегодня, 12 апреля, в 15:39 в Омске приземлился самолёт, выполнявший рейс RSD076. Судно принадлежит компании Rossiya - Special Flight Squadron (Специальный лётный отряд "Россия"), которая обеспечивает перевозку должностных лиц Российской Федерации и руководителей силовых структур.

Начальник главного управления информационной политики Станислав Сумароков в телефонном разговоре с корреспондентом "Омск Здесь" подтвердил, что губернатор Виктор Назаров готовится к встрече высокопоставленных гостей из столицы, но она, по его словам, состоится не сегодня.

- Мы готовимся к встрече гостей, но не сейчас, - сообщил Станислав Сумароков. - Встреча будет, но позже. Я не знаю, что там за самолёты кружат, и кто там летит. Встреч у губернатора много готовится, в том числе встреча с высокопоставленными должностными лицами из Москвы. Сейчас говорить об этом просто рано.

В омском аэропорту корреспонденту "Омск Здесь" сообщили, что борт ТУ-214 Специального лётного отряда "Россия" действительно приземлялся, однако это был учебно-тренировочный полёт. Пилоты отработали приземление, "проруливание" и обратный вылет.

Теги  •  #аэропорт #Виктор Назаров #самолет #Станислав Сумароков

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