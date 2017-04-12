В Омске приземлился спецборт из Москвы

Согласно публичному веб-сервису, позволяющему в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов, сегодня, 12 апреля, в 15:39 в Омске приземлился самолёт, выполнявший рейс RSD076. Судно принадлежит компании Rossiya - Special Flight Squadron (Специальный лётный отряд "Россия"), которая обеспечивает перевозку должностных лиц Российской Федерации и руководителей силовых структур.

Начальник главного управления информационной политики Станислав Сумароков в телефонном разговоре с корреспондентом "Омск Здесь" подтвердил, что губернатор Виктор Назаров готовится к встрече высокопоставленных гостей из столицы, но она, по его словам, состоится не сегодня.

- Мы готовимся к встрече гостей, но не сейчас, - сообщил Станислав Сумароков. - Встреча будет, но позже. Я не знаю, что там за самолёты кружат, и кто там летит. Встреч у губернатора много готовится, в том числе встреча с высокопоставленными должностными лицами из Москвы. Сейчас говорить об этом просто рано.

В омском аэропорту корреспонденту "Омск Здесь" сообщили, что борт ТУ-214 Специального лётного отряда "Россия" действительно приземлялся, однако это был учебно-тренировочный полёт. Пилоты отработали приземление, "проруливание" и обратный вылет.