Омскому губернатору показали канал с демонтированными бобровыми плотинами

Губернатор Омской области Виктор Назаров посетил село Мангут Называевского района, где проверил ход выполнения противопаводковых мероприятий. Главе региона рассказали о построенном 40 лет назад канале, который с течением времени обмелел.

Такого подъёма воды, как в конце осени прошлого года, мы не наблюдали никогда, - рассказал глава Мангутского сельского поселения Валерий Юрков. - Вода с Тюменской области вошла в озеро Безымянное, подтопила часть улиц села.

В прошлом году село Мангут оказалось затоплено водой из Тюменской области. На территории сельского поселения был введён режим чрезвычайной ситуации. Из бюджета Омской области на восстановление водоотводного канала было выделено 16,5 млн рублей. На территории Называевского района местным ДРСУ сделано 2,3 км временных водоотводных сооружений, проведено углубление русла канала, очистка его от деревьев и кустарников. Также был обеспечен пропуск воды через мостовые переходы и демонтированы три бобровые плотины.

На месте Виктор Назаров дал поручение завершить прочистку канала в ближайшее время. Затем министерство природных ресурсов и экологии Омской области должно определить, кто будет заниматься эксплуатацией восстановленного канала.