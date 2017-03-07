Виктор Назаров: "Экономить на Вечном огне могут только бессовестные люди"
Политика  •   7 марта 2017, 17:08, последнее обновление 7 марта 2017, 17:33  •  печать

Виктор Назаров: "Экономить на Вечном огне могут только бессовестные люди"

Автор: Антон Маликов

Губернатор Омской области Виктор Назаров поручил разобраться, почему администрация города решила экономить средства на Вечном огне. 

Накануне, 6 марта, омичи заметили, что в Парке Победы потух Вечный огонь, который был зажжён в 2015 году. Напомним, в этот год вся страна праздновала 70-летие Великой Победы советских войск над фашистами, и огонь привезли в Омск из московского мемориального архитектурного ансамбля Могила Неизвестного Солдата.

В департаменте городского хозяйства корреспонденту "Омск Здесь" сообщили, что на постоянное поддержание огня не хватает средств, поэтому пламя будет появляться на мемориале только 17 дней в году. Это заявление противоречит словам губернатора Виктора Назарова, объявившего во время церемонии открытия, что Вечный огонь в парке будет гореть всегда, поэтому "Омск Здесь" попросил пресс-секретаря главы региона Юлию Соколенко уточнить, известно ли первому лицу области о ситуации. Губернатор, как оказалось, в курсе произошедшего. Мало того, он уже поручил своим подчинённым разобраться в ситуации.

- Губернатор дал поручение разобраться, чем руководствовалась администрация города, принимая такое решение, - сообщила Юлия Соколенко. - В случае если мэрия не сможет содержать объект, то регион заберёт его себе на баланс. По словам Виктора Ивановича, Вечный огонь должен гореть постоянно, поскольку это память наших отцов и дедов, и экономить на этом могут только люди без совести.

Напомним, Вечный огонь был передан администрации города в январе текущего года.

Теги  •  #Вечный огонь #Виктор Назаров #Парк Победы

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