Приставы избавили омича от назойливых коллекторов

В Омске судебные приставы помогли омичу Владимиру Р. избавиться от коллекторов, которые в течение года звонили и требовали информацию о должнике, которого мужчина даже не знал.

Житель Омска Владимир Р. обратился в УФССП России по Омской области с информацией, что ему целый год звонят с разных номеров и требуют рассказать о неизвестном должнике. Объяснения о том, что он не знает человека, информацию о котором у него запрашивают, и не является поручителем, поскольку ни с одним из банков не заключал соответствующего договора, никакого результата не дали. Назойливые звонки от работников банка-кредитора продолжались.

По словам обратившегося гражданина, звонки эти уже просто затерроризировали всю семью, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Омской области.

Сотрудники УФССП России по Омской области проверили омича, после чего направили банку-кредитору необходимые документы, свидетельствующие о непричастности Владимира Р. к долгу. Также они напомнили о запрете нарушать Федеральный закон № 230 "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности", после чего контактные данные омича были удалены из базы данных банка.