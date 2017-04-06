Омичи стали меньше жаловаться на банки, коллекторов и микрофинансовые организации

Чаще всего горожане недовольны тем, что банки передают долг коллекторским агентствам, при выдаче кредита страхуют жизнь без их согласия и составляют договор кредитования мелким шрифтом.

В региональном управлении Роспотребнадзора подвели итог надзорной деятельности в сфере оказания финансовых услуг омичам за первый квартал 2017 года. Количество жалоб на банки, коллекторов, микрофинансовые организации сократилось. Правда, незначительно.

- Основными нарушениями являются - уступка права требования по заключённому договору кредитования третьим лицам, причём не имеющим лицензии на осуществление банковской деятельности, обусловливание заключения кредитного договора обязательным заключением договора страхования жизни и здоровья именно с указанной банком страховой компанией, взымается комиссия за подключение к программе страхования жизни и здоровья, более того, договоры и кредитования и страхования пишутся мелким шрифтом, - сообщают в Роспотребнадзоре.

Значительная часть жалоб приходится на организации банковского сектора (таковых оказалось 40). Пять жалоб было на страховые компании, и 15 - на коллекторские агентства.

Надзорным ведомством вынесено девять постановлений об административных правонарушениях, общая сумма штрафов составила 53 тыс. руб. Это на 30 тыс. руб. больше, чем в 2016 году.