Омичи стали меньше жаловаться на банки, коллекторов и микрофинансовые организации
Общество  •   6 апреля 2017, 13:55, последнее обновление 6 апреля 2017, 13:56  •  печать

Омичи стали меньше жаловаться на банки, коллекторов и микрофинансовые организации

Автор:

Чаще всего горожане недовольны тем, что банки передают долг коллекторским агентствам, при выдаче кредита страхуют жизнь без их согласия и составляют договор кредитования мелким шрифтом.

В региональном управлении Роспотребнадзора подвели итог надзорной деятельности в сфере оказания финансовых услуг омичам за первый квартал 2017 года. Количество жалоб на банки, коллекторов, микрофинансовые организации сократилось. Правда, незначительно.

- Основными нарушениями являются - уступка права требования по заключённому договору кредитования третьим лицам, причём не имеющим лицензии на осуществление банковской деятельности, обусловливание заключения кредитного договора обязательным заключением договора страхования жизни и здоровья именно с указанной банком страховой компанией, взымается комиссия за подключение к программе страхования жизни и здоровья, более того, договоры и кредитования и страхования пишутся мелким шрифтом, - сообщают в Роспотребнадзоре.

Значительная часть жалоб приходится на организации банковского сектора (таковых оказалось 40). Пять жалоб было на страховые компании, и 15 - на коллекторские агентства.

Надзорным ведомством вынесено девять постановлений об административных правонарушениях, общая сумма штрафов составила 53 тыс. руб. Это на 30 тыс. руб. больше, чем в 2016 году.

Теги  •  #банк #кредитование #Роспотребнадзор

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Владимир Семенов  •  6 апреля 2017, 16:07

53 тыс. рублей штрафов за год? Судя по цифре, в финансовой системе просто идеальный порядок.

Ответить
Последние новости
В Омске рецидивист украл деньги из продуктового киоска  •  сегодня, 16:19
К выборам мэра Омска подключили Геннадия Зюганова  •  сегодня, 15:55
Грабитель украл у омича кошелёк, мобильный и деньги с карточки  •  сегодня, 15:50
СМИ: Омский продюсер задержан по подозрению в педофилии  •  сегодня, 14:59  •   1
Избивший омича экс-полицейский получил условный срок  •  сегодня, 13:33
Весенний макияж - 2017: советы визажиста  •  сегодня, 13:17  •    •  
Еще новости
Загрузка...
Вавилон 240x400