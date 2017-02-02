Более чем к 20 тысячам омских должников придут коллекторы

"Омскводоканал" завершил прием заявок от коллекторских агентств по взысканию долгов с омичей, которые не платят за воду. С должников коллекторы должны будут взыскать более 70 миллионов рублей.

Завершился прием заявок от коллекторских агентств, готовых оказывать ОАО "Омскводоканал" услуги по взысканию задолженности с омичей, которые не платят за воду. Судя по конкурсной документации, размещённой на портале госзакупок, профессиональные взыскатели могут прийти более чем к 20 тысячам омичей, тем, чья просрочка за услуги водопотребления и водоотведения составляет от трёх месяцев до трёх лет.

Общая сумма долгов, которые передаются ресурсоснабжающей организацией к взысканию, - 78 млн руб. За работу коллекторам обещан неплохой процент. Максимальная сумма вознаграждения может составить более двух миллионов рублей.

Стоит напомнить, что в Омской области нет ни одного официально зарегистрированного коллекторского агентства. В настоящее время в реестр, который ведёт Федеральная служба судебных приставов, включена лишь 41 компания, осуществляющая деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. По всей вероятности, если и нашлись организации, желающие выполнить заказ "Омскводоканала", они окажутся иногородними.