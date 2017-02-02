Более чем к 20 тысячам омских должников придут коллекторы
Общество  •   1 февраля 2017, 17:32, последнее обновление 1 февраля 2017, 21:17  •  печать

Более чем к 20 тысячам омских должников придут коллекторы

Автор: Виктория Стрельникова

"Омскводоканал" завершил прием заявок от коллекторских агентств по взысканию долгов с омичей, которые не платят за воду. С должников коллекторы должны будут взыскать более 70 миллионов рублей.

Завершился прием заявок от коллекторских агентств, готовых оказывать ОАО "Омскводоканал" услуги по взысканию задолженности с омичей, которые не платят за воду. Судя по конкурсной документации, размещённой на портале госзакупок, профессиональные взыскатели могут прийти более чем к 20 тысячам омичей, тем, чья просрочка за услуги водопотребления и водоотведения составляет от трёх месяцев до трёх лет.

Общая сумма долгов, которые передаются ресурсоснабжающей организацией к взысканию, - 78 млн руб. За работу коллекторам обещан неплохой процент. Максимальная сумма вознаграждения может составить более двух миллионов рублей.

Стоит напомнить, что в Омской области нет ни одного официально зарегистрированного коллекторского агентства. В настоящее время в реестр, который ведёт Федеральная служба судебных приставов, включена лишь 41 компания, осуществляющая деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. По всей вероятности, если и нашлись организации, желающие выполнить заказ "Омскводоканала", они окажутся иногородними.

Омская РЭК прогнозирует уменьшение размера ОДН

Омские коллекторы временно остались без работы

r Теги  •  #долг #коллектор #ОмскВодоканал #приставы

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Капитан "Авангарда" Евгений Медведев получил вызов в сборную России  •  вчера, 21:13
Омич Артём Манукян установил рекорд результативности Молодёжной хоккейной лиги  •  вчера, 20:07
Стали известны даты забегов SIM-2017 в Омске  •  вчера, 19:35
Транспортная система Омской области дополнительно получит 289 млн рублей  •  вчера, 18:54
Омский фонд капремонта потратит в 2017 году 983,4 млн рублей  •  вчера, 16:15
Наркоман, взявший в плен подростка, напал на первый попавшийся дом  •  вчера, 14:45  •   2  •  
Еще новости
Ювелирный Союз 240Х400
Иети шоу 240х400
Вавилон