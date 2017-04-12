В Омске возросло число вакантных мест для топ-менеджеров

На 20 % увеличилось количество вакансий для руководящего персонала. Также быстрее всего работу можно найти водителям и менеджерам по продажам. Но сократилось число вакансий для дизайнеров, маркетологов и молодёжи.

Сайт по поиску работы "Зарплата.ру" проанализировал ситуацию на рынке труда в Омске за первый квартал 2017 года и выяснил, число каких вакансий увеличилось, а каких, наоборот, снизилось.

На 20 % выросло число предложений для топ-менеджеров. Также стало больше вакансий для водителей (18 %), офисного персонала (11 %), менеджеров по продажам (6 %). Зато сократилось количество предложений для дизайнеров (на 37 %), для работников сферы маркетинга и рекламы (на 41 %), отрасли телекоммуникаций (47 %), а также для молодёжи (49 %).

Среднее вознаграждение, предлагаемое омскими работодателями в первом квартале 2017 года, составляет 24,2 тыс. руб. Столько же получали горожане в аналогичный период прошлого года. Рост зарплат зафиксирован у госслужащих (с 14 тыс. руб. до 17 тыс. руб.), маркетологов (с 19 тыс. руб. до 24 тыс. руб.) и работников сферы страхования (с 21 тыс. руб. до 37 тыс. руб.). Несмотря на то, что вакансий для топ-менеджеров стало больше, их вознаграждение сократилось - с 48 тыс. руб. до 42 тыс. руб. Также как и у работников сферы строительства и недвижимости (с 40 тыс. руб. до 35 тыс. руб.). Изменения зарплат в других сферах составили не более 5 %.