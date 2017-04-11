Выборы мэра Омска: 17 согласованных мужчин

"Омск Здесь" знакомит читателей с итоговым списком кандидатов в мэры Омска. После этапа собеседований из семнадцати их останется всего двое. Прошедшие отбор 19 апреля предстанут перед Омским городским советом, который назовёт имя нового градоначальника.

Владимир Куприянов, министр труда и социального развития Омской области

Имидж: управленец

В правительстве Омской области Владимир Куприянов имеет репутацию исполнительного и опытного аппаратчика. В системе муниципальной и государственной власти он работает с конца девяностых годов. Долгое время своим карьерным ростом он был обязан бывшему мэру Омска Виктору Шрейдеру. С ним они вместе работали в администрации Центрального округа, а затем в правительстве Омской области. В 2005 году Куприянов возглавил управление образования администрации города, впоследствии став вице-мэром. В региональном правительстве в 2012 году он возглавил аппарат первого заместителя губернатора Юрия Гамбурга. После ареста Гамбурга Владимир Куприянов был переведён на должность первого заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства Омской области. В рамках реформы регионального кабинета министров осенью 2015 года занял пост главы министерства труда и социального развития.

Владимиру Куприянову 56 лет, при этом он не имеет опыта хозяйственной деятельности. Ему с трудом даётся общение с прессой. От неудобных вопросов Куприянов предпочитает уходить.

Станислав Гребенщиков, заместитель губернатора Омской области

Имидж: крепкий хозяйственник

Бывший министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, а ныне куратор сферы строительства и энергетики Станислав Гребенщиков может продолжить череду "крепких хозяйственников" во главе города. Человек без политических амбиций, знающий, как убрать город и провести отопительный сезон без разорванных труб, - для многих это идеальный мэр.

У Гребенщикова сложились многолетние дружеские отношения с губернатором Виктором Назаровым, что может послужить делу сотрудничества областной и муниципальной власти. Для региона, где конфликты между губернатором и мэром столицы области могут длиться десятилетия, это актуально.

В прессу не раз просачивалась информация о пристальном внимании силовиков к амбициозному заместителю губернатора, но никаких реальных претензий к нему так и не было. В программе Анны Мартыновой "Собственное расследование" "Куда приводят мечты?", вышедшей в эфире телеканала "Продвижение", один из предпринимателей рассказал о том, что за глаза Станислава Гребенщикова называют "Стасик семь процентов". После выхода программы Гребенщиков в разговоре с журналистами заявил, что областное правительство в курсе ситуации с газификацией и "реакция будет".

В марте, когда появилась информация о возможном выдвижении Станислава Гребенщикова в мэры Омска, в местных СМИ была распространена информация о том, что высокопоставленный чиновник может быть причастен к браконьерству. Портал "Новый Омск" опубликовал большой материал о нелегальной охоте, на которой была убита косуля.

Игорь Рыбаков, начальник отдела взаимодействия с международными организациями Россотрудничества министерства иностранных дел России

Имидж: технократ

Выпускник академии ФСБ и исторического факультета Омского государственного университета Игорь Рыбаков подал документы для участия в выборах в последний день, как и Владимир Куприянов со Станиславом Гребенщиковым. Источники "Омск Здесь" в правительстве Омской области говорят о том, что шансы на избрание градоначальником у москвича с омскими корнями ничуть не меньше, чем у министра и вице-губернатора. Рыбакову всего 46 лет, но он имеет опыт работы в федеральном министерстве. Его считают технократом, который может устроить все группы влияния в Омской области. В разговоре с "Омск Здесь" 5 апреля губернатор Виктор Назаров признался, что с москвичом ему встречаться не приходилось.

Игорь Антропенко, депутат Законодательного собрания Омской области

Имидж: независимый депутат

На этих выборах Игорь Антропенко позиционирует себя как беспартийного кандидата, равноудалённого от всех групп влияния. Он единственный из всех кандидатов устроил публичную презентацию своей программы. Антропенко уже после выдвижения пытался найти поддержку у губернатора Виктора Назарова и "Единой России". Кандидат считает, что может объединить разрозненные омские элиты и вернуть престиж должности мэра.

Антон Берендеев, руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Омской области

Имидж: молодой политик

Либерал-демократы долго раздумывали о том, стоит ли им принимать участие в выборах. В итоге решением высшего совета ЛДПР кандидатом в мэры Омска стал Антон Берендеев. Молодой политик вынужден руководить омскими жириновцами после ухода из партии бывшего координатора Алексея Ромахина и экс-депутата Госдумы Яна Зелинского. Ему приходится действовать в условиях ограниченных финансовых ресурсов. Переживающее смену поколений омское региональное отделение ЛДПР всё-таки не оставит без представительства своих избирателей на выборах мэра.

Алексей Клепиков, бывший депутат Законодательного собрания Омской области

Имидж: экс-депутат

В 2011 году Алексей Клепиков выиграл выборы в Законодательное собрание Омской области, пройдя по спискам ЛДПР. Долгое время он работал машинистом электровоза. Выборы в региональный парламент в 2016 году Клепиков проиграл. Теперь бывший депутат пытается о себе напомнить перед выборами в Омский городской совет, заявившись на выборы мэра.

Александр Бекишев, начальник отдела снабжения ООО "Завод "Нефтехим"

Имидж: афганец

На этапе собеседований омский обком КПРФ всё-таки будет иметь своего представителя. Александр Бекишев является членом партии, но на выборы выдвинулся по собственной инициативе. В конце восьмидесятых годов Бекишев воевал во Афганистане в звании младшего сержанта. Пять лет назад он участвовал в выборах в Омский городской совет как представитель КПРФ.

Денис Качуровский, менеджер по продажам ЧОП "Цербер"

Имидж: кандидат с неожиданными обещаниями

Кандидат в своей программе предлагает повысить тарифы ЖКХ и увеличить в Омске стоимость проезда в общественном транспорте до 30 рублей. Денис Качуровский намерен построить кремниевый завод и выдавать промышленникам дешёвые кредиты. За четвёртого и последующего ребёнка мэр Качуровский будет выдавать по 1 млн рублей. Также независимый кандидат намерен достроить здание театра "Галёрка".

Игорь Козловский, секретарь ПО "Московка-1/1"

Имидж: рядовой единоросс

Свою программу Игорь Козловский назвал "7 столпов града". Начинается она с большой цитаты президента России Владимира Путина, посвящённой важности гражданской ответственности и патриотизма. Кандидат заявляет о том, что у него есть "команда единомышленников", с которой он готов решать транспортные, пространственные, архитектурные, экологические и другие проблемы Омска. В омском региональном отделении "Единой России" отмечают, что Козловский не согласовывал своё выдвижение с партией.

Андрей Рягузов, директор ООО "Омский завод запорной арматуры"

Имидж: меценат

Кандидат Андрей Рягузов руководит одним из омских предприятий, является учредителем благотворительного фонда "Всегда рядом" и помогает депутату Законодательного собрания Виктору Варжину. В своей программе он отмечает, что Омск "по уровню качества жизни занимает не своё место". Кандидат обещает возродить "город-сад" и обеспечить освещённость в вечернее время всех детских садов.

Сергей Суменков, предприниматель

Имидж: экономист

Кандидат Сергей Суменков обещает снизить уровень кредиторской задолженности муниципалитета и увеличить доходы казны. Для этого он предлагает вовлекать инвесторов в работу с муниципальным имуществом и усиливать общественный контроль. В рамках программы благоустройства Суменков намерен создать сети велодорожек и общественных туалетов. Кандидат уверен, что удастся газифицировать частный сектор, если инвестор-застройщик не будет получать денег от жителей до ввода объекта в эксплуатацию.

Артём Тарасов, инженер АСУ ТП ООО "Ант Информ"

Имидж: мечтатель

В своей программе кандидат предлагает ремонтировать улицы полностью, а не частями. По его мнению, такой ремонт не эффективен и приводит к быстрому разрушению дорожного полотна. Артём Тарасов намерен убрать с остановочных пунктов киоски. Вместо этого должны быть оборудованы крытые остановки с небольшими павильонами для пассажиров, где они "могли выпить чашку чая и скушать пирожок". Чистоту в городе планируется наводить путём частых субботников. В медицине врачи станут добрее и вежливее, если будут "работать 8, а не 18 часов в сутки". Претендент на кресло мэра требует осуществлять комплексную застройку новых микрорайонов, чтобы одновременно с домами появлялись школы, детские сады и больницы. Механизмов финансирования своих проектов кандидат не предоставил.

Виктор Чередов, директор регионального Учебного Компьютерного центра

Имидж: шифровщик

Кандидат представил свою программу в виде символов текстового редактора на одном листе. Позже Виктор Чередов признался, что за каждым его символом скрывается множество смыслов. Если остальные кандидаты предпочитали писать программы на 20 страниц и более, то он предпочёл более ёмкие и лаконичные знаки, до смысла которых омичи должны дойти сами.

Владимир Казанин, телеведущий

Имидж: журналист

Кандидат убеждён, что "чем меньше чиновников, тем чище улицы". Владимир Казанин обещает сократить расходы на деятельность администрации города, ввести интернет-оценку омичами деятельности руководителей структурных подразделений, создать департамент предпринимательства и построить вместе с правительством Омской области мусороперерабатывающие заводы. С первого раза Казанина не допустили к этапу собеседований, но он предоставил недостающие документы.

Сергей Яковлев, вахмистр Сибирского казачьего войска

Имидж: казак

Вахмистр Сибирского казачьего войска Сергей Яковлев, работающий водителем, обещает Омску решить проблемы в сфере ЖКХ, построить дороги и запустить современные трамваи, которые будут соответствовать европейским стандартам. В парке имени 30-летия ВЛКСМ Яковлев обещает создать "парк мирового уровня", чтобы возродить "город-сад". Вахмистр считает, что частный сектор Омска "не пригоден для жизни людей", поэтому на его месте должны появиться новые современные микрорайоны. Аэропорт кандидат в мэры намерен вынести за пределы города и "не опозориться перед гостями" при проведении в 2018 году "евразийского экономического саммита".

Игорь Бруй, пенсионер

Имидж: ветеран

В пяти из семи пунктов своей программы Игорь Бруй обещает "грамотные и объективные оценку и анализ" всего городского хозяйства. Под его руководством бюджет города будет "величиной, стремящейся к 200 млрд рублей". Пенсионер известен тем, что состоит в партии "Родина" и долгое время был комендантом строительного городка на космодроме "Восточный".

Андрей Ерошевич, предприниматель

Имидж: общественник

К 30 годам кандидат в мэры Омска Андрей Ерошевич имеет в Омске репутацию серьёзного предпринимателя и общественника. Однако его программа уместилась всего в девяти строчках. Конкурсной комиссии он обещает удобный для жизни город, открытую власть, свободные магистрали, ровные и безопасные дороги, доступные услуги ЖКХ, современное образование, озеленение, "разнообразный и умный досуг". Как всего этого намерен добиться кандидат, в программе не указано.

14 апреля семнадцать кандидатов пройдут собеседования с конкурсной комиссией, по итогам которых будет отобрано два претендента на кресло мэра. Они предстанут перед Омским городским советом 19 апреля. Для победы будущему главе города необходимо будет при голосовании получить 21 депутатский голос. "Единая Россия" сейчас в Горсовете имеет 22 депутатских мандата, КПРФ - 10, "Справедливая Россия" - 3, ЛДПР - 2.