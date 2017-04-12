С главы района в Омской области требуют возмещения миллионного ущерба

Дорогостоящая иномарка главы Таврического района Юрия Постового, за рулём которой он находился в нерабочее время, причем ещё и будучи на больничном, сгорела. Ущерб, составивший 1,1 млн руб., чиновник так и не возместил.

Прокуратура Таврического района Омской области в судебном порядке потребовала обязать главу района возместить муниципальному бюджету миллионный ущерб. Как выяснилось в ходе проверки, во время управления Юрием Постовым служебного автомобиля Toyota Highlander, 2012 года выпуска в 10 км от границы Таврического района у аула Жар-Агач Нововаршавского района иномарка загорелась. Огонь дорогое авто уничтожил полностью.

ЧП произошло 26 апреля 2015 года. Это был выходной день, причём фактически в это время Постовой должен был находиться на больничном, что подтверждается листком нетрудоспособности. Как сообщает омская прокуратура, администрации района, которой принадлежал автомобиль, причинён ущерб на сумму более 1,1 млн руб. Он до сих пор не возмещён.

Надзорному ведомству пришлось обращаться в суд с требованием обязать чиновника вернуть деньги за уничтоженную огнём иномарку.