Депутат омского Заксобрания скрыл миллион рублей дохода

Прокуратура Омской области провела проверку соблюдения антикоррупционного законодательства, в частности в полном ли объёме внесены сведения о доходах и имуществе должностных лиц, их супругов и несовершеннолетних детей. Выявлено более тысячи нарушений. О своих доходах недоговаривают чиновники различных уровней: от муниципальных служащих до тех, кто находится на федеральной госслужбе.

Выяснилось, что декларации за 2015 год не полностью заполнили три депутата Законодательного собрания Омской области. "Двое из них не указали доходы, полученные от юридических лиц, один занизил сумму полученного дохода более чем на 1 млн рублей", - сообщили в пресс-службе прокуратуры. Однако их фамилии корреспонденту "Омск Здесь" в ведомстве не назвали. Кроме того, один из заместителей министра труда и социального развития Омской области и начальник отдела Минтруда не указали сведения об участии супругов в коммерческих организациях.

Один из сотрудников полиции не указал сразу несколько источников дохода и имущество - участие в долевом строительстве двух квартир, право собственности супруги на три земельных участка, миллионный доход, полученный им по договору уступки права требования, а также доход от сдачи в аренду земельных участков. Этот полицейский больше в органах не работает. Начальник отдела службы судебных приставов в справке о доходах не отразил сведения о пяти банковских счетах на его имя.

Для устранения нарушений внесено 236 представлений. К дисциплинарной ответственности привлечены 294 человека.