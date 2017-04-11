17-летнему омичу грозит тюремный срок за то, что он не ночевал дома

В целях профилактики подростковой преступности сотрудники УМВД провели на территории Омской области операцию "Контингент". В рамках мероприятия отрабатывалось взаимодействие УМВД и УФСИН России по Омской области по профилактической работе с подростками, приговорёнными к условным срокам, вернувшимися из мест лишения свободы и специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа.
Во время операции сотрудники правоохранительных органов выявили шесть подростков, нарушивших условия приговора. Информация о них была направлена в уголовно-исполнительные инспекции. Одному из провинившихся подростков теперь грозит тюремный срок.
- В ходе проверки выявлено, что 17-летний житель Ленинского округа, приговорённый в июле прошлого года к десяти месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком один год, в нарушение условий приговора не ночевал дома, - рассказали в пресс-службе омского УМВД. - В уголовно-исполнительную инспекцию направлено ходатайство о рассмотрении вопроса о замене ему условной меры наказания на реальное лишение свободы.
Всего в ходе операции "Контингент" по месту жительства был проверен 661 подросток. В мероприятии приняли участие 492 сотрудника территориальных органов внутренних дел, 50 представителей уголовно-исполнительных инспекций, 284 специалиста ведомств системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, 64 члена общественных объединений и 14 волонтёров.
Жестко, но условия замены приговора на более мягкий нужно соблюдать, не для галочки же их ставят.