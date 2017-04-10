В Омске полиция конфисковала более 3 тысяч пачек сигарет у нелегальных торговцев
Общество  •  10 апреля 2017, 16:23, последнее обновление 10 апреля 2017, 16:43  •  печать

В Омске полиция конфисковала более 3 тысяч пачек сигарет у нелегальных торговцев

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В рамках профилактической операции сотрудники УМВД пресекли несколько случаев нелегальной предпринимательской деятельности. В результате осмотров торговых точек было изъято 3246 пачек сигарет.

Сотрудники УМВД России по городу Омску во время профилактической операции "Правопорядок-улица" поймали нескольких нелегальных торговцев сигарет. Так, на улице 4-й Челюскинцев  омичка вела незаконную предпринимательскую деятельность без документов.

Аналогичный факт был обнаружен на улице Комарова. Мужчина реализовывал товар без государственной регистрации. В обоих случаях товар продавали с автомобилей.

В результате осмотра двух торговых объектов было изъято 3246 пачек сигарет. В отношении нелегальных предпринимателей возбуждены административные дела. Изъятые сигареты помещены на склад. Полицейские проводят дальнейшее расследование.

Фото пресс-служба УМВД России по Омской области

Теги  •  #административное дело #нелегальная торговля #сигареты #УМВД

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