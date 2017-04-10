В Омске полиция конфисковала более 3 тысяч пачек сигарет у нелегальных торговцев

В рамках профилактической операции сотрудники УМВД пресекли несколько случаев нелегальной предпринимательской деятельности. В результате осмотров торговых точек было изъято 3246 пачек сигарет.

Сотрудники УМВД России по городу Омску во время профилактической операции "Правопорядок-улица" поймали нескольких нелегальных торговцев сигарет. Так, на улице 4-й Челюскинцев омичка вела незаконную предпринимательскую деятельность без документов.

Аналогичный факт был обнаружен на улице Комарова. Мужчина реализовывал товар без государственной регистрации. В обоих случаях товар продавали с автомобилей.

В результате осмотра двух торговых объектов было изъято 3246 пачек сигарет. В отношении нелегальных предпринимателей возбуждены административные дела. Изъятые сигареты помещены на склад. Полицейские проводят дальнейшее расследование.

Фото пресс-служба УМВД России по Омской области