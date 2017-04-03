Омский угонщик, прокативший полицейского на машине, сядет в тюрьму на шесть лет

20-летний житель Таврического района Денис Помешкин угнал "девятку" и решил покататься. Но похитителя заметили сотрудники полиции и заблокировали в одном из дворов. Помешкин оказал активное сопротивление стражам правопорядка.

Таврический районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу неоднократно судимого 20-летнего Дениса Помешкина. Он признан виновным в совершении нескольких преступлений - угон автомобиля и применения насилия в отношении представителя власти.

В марте прошлого года Помешкин выпил и решил прокатиться на чужом авто. На глаза попался ВАЗ-2109. Однако хозяин "девятки" вовремя заметил пропажу и обратился в полицию. Стражи правопорядка быстро вышли на след похитителя, но добровольно сдаваться он не захотел.

Полицейские пытались его остановить, подавая сигналы. Но это оказалось бесполезно. При блокировке автомобиля экипажем вневедомственной охраны Помешкин оказал активное сопротивление, заблокировал руку стража порядка в салоне управляемого транспортного средства и проехал несколько метров. Сотрудник вневедомственной охраны, находящийся снаружи автомобиля, получил телесные повреждения.

Таврический районный суд Омской области назначил угонщику шесть лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Не согласившись с назначенным наказанием, осуждённый и защитник оспорили его в апелляционном порядке. Но приговор вышестоящая инстанция оставила в силе.