В Омске стоимость путёвки в детский лагерь составит минимум 15 330 рублей

В мэрии Омска сообщили, какую сумму придётся заплатить родителям за то, чтобы их дети смогли отдохнуть в муниципальном или коммерческом оздоровительном лагере.

Сегодня, 10 апреля, директор департамента образования администрации Омска Екатерина Спехова рассказала, как нынешним летом будет организован отдых детей в оздоровительных лагерях. Сезон начнётся раньше, чем обычно, - 28 мая. Это связано с тем, что между сменами территории лагерей будут обрабатываться от клещей.

Новых форм отдыха, как оказалось, в текущем году не появится. Как и в прошлом, дети посетят загородные лагеря, дневного пребывания и палаточные. При этом количество мест в них совсем не соответствует омским запросам. Из 116 тыс. школьников отдохнуть в загородных лагерях смогут лишь 13 тыс. человек, ещё 10 тыс. посетят лагеря дневного пребывания, и только 1 тыс. - палаточные.

- В загородных лагерях будут организованы профильные смены абсолютно разной направленности: творческие, спортивные, экологические, патриотические, специализированные смены для детей особой категории, смены для юных казаков, лесников и так далее, - сообщила Екатерина Спехова. - Наверное, по всем направлениям воспитательной работы будут организованы смены.

Стоимость путёвки в муниципальный оздоровительный лагерь не изменилась: в текущем году она составит 15 330 руб. При этом коммерческие лагеря существенно "взвинтили" цены. По словам Екатерины Спеховой, за 21-дневный отдых ребёнка в таком лагере родителям придётся заплатить 32 тыс. руб.

Безопасность в детских оздоровительных учреждениях будут обеспечивать сотрудники ЧОПов, с которыми муниципалитет заключит договоры. Кроме того, в каждом лагере будет находиться кнопка тревожной сигнализации, которая при необходимости подаст сигнал на пульт Росгвардии. Также 11 учреждений из 13 оснащены камерами видеонаблюдения, установленными по всему периметру. Екатерина Спехова рассчитывает, что к началу сезона такие устройства появятся во всех лагерях.

Дороги, по которым автобусы повезут детей в оздоровительные лагеря, будут приведены в порядок. По крайней мере, в департаменте образования надеются, что подрядные организации и должностные лица сделают всё, чтобы это произошло. Ведь безопасность школьников, которые поедут в лагерь, напрямую зависит от того, в каком состоянии находится дорожное полотно.

- Мы обеспокоены этим вопросом, - заявила Екатерина Спехова. - В прошлом году Красноярский тракт был отремонтирован, но в этом году в ходе комиссионного обследования мы увидели, что в этом ремонте есть изъяны. Подрядная организация обещала нам, что до 15 мая все недочёты будут устранены. Дорога будет отремонтирована ещё раз. Что касается других трасс, то у нас есть обеспокоенность по лагерю, который идёт в сторону Тавричанки, но это не наша земля, а районная. Мы вместе с ГИБДД сейчас ведём переговоры с главой местного поселения, чтобы там был проведён ямочный ремонт.

Чтобы родители могли узнать, как в оздоровительном лагере организован досуг их ребёнка, в группах каждого учреждения в социальных сетях будут публиковаться фотоотчёты. Это, по словам Екатерины Спеховой, позволит исключить "митинги родителей у входа". Кроме того, для родителей в начале мая организуют специальный тур в лагеря, чтобы они смогли увидеть, в каких условиях будут жить их дети.