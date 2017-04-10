Омичей в День космонавтики зовут в планетарий

В День космонавтики в планетарии Омского государственного педагогического университета можно будет пообщаться с ведущими астрономами региона. 12 апреля в 15:00 в корпусе ОмГПУ по адресу улица Партизанская, 4а, проведут тематическое занятие.

Омский планетарий - это образовательный проект, позволяющий расширить возможности обучения студентов ОмГПУ, - заявил доцент кафедры физики и методики обучения физике факультета математики, информатики, физики и технологии Владимир Дмитриев. - Это новая серьёзная площадка для популяризации науки и дополнительного образования. Это место, где все неравнодушные омичи могут повысить уровень своих знаний об окружающем мире и прикоснуться к тайнам Вселенной.

Новый аппарат-планетарий позволяет воссоздать картину звёздного неба. Именно в корпусе ОмГПУ по адресу улица Партизанская, 4а, был открыт в 1974 году первый омский планетарий.